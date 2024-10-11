Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 11:13
Трагедия произошла сегодня, 11 октября, в Житикаре. В 4.29 на территории частного подворья произошел пожар, в котором погибли пятеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Дети были дома одни. Шестому ребенку удалось выжить. Читать новость
где органы опеки? где соцзащита? куда смотрели? мужик на зоне баба гуляет дети сами по себе трагедии было не избежать с таким отношением почему не забрали детей по дет домам? мать судить и лишать прав на последнего ребенка органы соц защиты также к ответу
ПолиграфЪ Боярышников: И что, в каждый дом и в каждую семью заходить и спрашивать где хозяйка ночует? Странный вы человек.
Если не в курсе это прямая работа соц защиты и участкового Прямо ходить по домам и квартирам и спрашивать где взрослые У соседей интересоваться как живёт так или иная семья Темболее 6 детей на одной бабе висели Мужик осужденный К таким самое пристальное внимание должно быть от гос органов
директор пляжа: 5 голодных ртов, муж сидит. Личная жизнь куда важнее чтобы была пристроена.
Как правило, в таких случаях выплачивается государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячных пособий на каждого члена семьи, вне зависимости от того, где отец. Каждый квартал при назначении АСП должно производиться обследование жилища, доходы получателя АСП и прочее, прочее, прочее. На одну мать с шестью детьми выплачиваются нормальные пособия. Голодных ртов поэтому быть не должно было и близко.
Ну прежде всего это позор нашему государству, которое имея какое то безумно огромное количество газа и нефти, обрекло наш народ на жизнь как в той же России, народ которой вынужден так же отапливаться какими то печками прошлых веков.. И там плевать на людей, и тут. Власть одинакова везде. Но там хоть можно пойти и заработать на СВО. У нас тут нет СВО и люди и дальше обогреваются печками..
abaika95: Предлагаешь на обогреватель зарабатывать тем что мужики этих детей должны идти на фронт и
Ну например если бы этого мужа ее выпустили бы на СВО, там кстати сразу 3 миллиона российкой платят, он бы денег оставил ей, а сам бы ушел воевать или убивать, дети бы думаю не сгорели б.. Ну россияне же приезжали и молили, "продать" им часть зэков. И нам хорошо и зэкам отлично
111: Ну россияне же приезжали и молили, "продать" им часть зэков. И нам хорошо и зэкам отлично
Вы троллите что ли так?
Цитата:
111: там кстати сразу 3 миллиона российкой платят, он бы денег оставил ей, а сам бы ушел воевать или убивать, дети бы думаю не сгорели б..
А что? Вы уже установили причинно-следственную связь с отсутствием у матери денежных средств на содержание детей и произошедшей трагедией? Если да, поделитесь информацией - очень интересно.
Если у матери не было работы, имелись на иждивении малолетние дети или она не могла после их трёхлетия работать по объективным причинам - то она могла получать от государства пособие ежемесячно в виде АСП. На семью с таким составом: мать и шесть малолетних детей размер АСП ежемесячно будет где-то 240-280 тысяч тенге. С голода бы никто не помер.
Да и причём тут вообще Россия и её война? Что значит продавать наших зэков России? Это что? Товар?))))) И то, даже там зэков отправляют на войну в обмен на помилование или уже даже в обмен на прекращение уголовного преследования. А Вы что предлагаете? Продавать осуждённых из Казахстана наших граждан России для их участия в мясных штурмах?
EvilWizard: На семью с таким составом: мать и шесть малолетних детей размер АСП ежемесячно будет где-то 240-280 тысяч тенге. С
Нету такого, у нас соседка пятеро детей, ничего и близко нет. И как это решит проблему газа, никак. Государство жид, которому плевать на людей как и в России, могло бы хоть как то помочь и отправить седельцев на СВО. Я о помощи. За 15 миллионов тенге она бы просто купила неплохую хату в Рудном и не надо было бы топить печь. Я об этом.
Любой ваш коммент на любую тему имеет одну и ту же идею, которая сжато выражена именно этой фразой. В народе о такой тенденции даже присказка ходит : - Хто навоняв? - Невестка ! - Та её ж нэма. - А ветер оттуда ! Так для вас любое событие в нашей " хате " вызывается " ветром оттуда ", в чём вы нас благородно и бескорыстно( ???)ежедневно пытаетесь убедить.
111: Ну россияне же приезжали и молили, "продать" им часть зэков. И нам хорошо и зэкам отлично
Украинским детям только не очень Да и зеки эти в России в основном пропивают и прогуливают эти бабки а потом дохнут за дёшево А бабки по смерти уходят бабам которые пропивают их с новыми знакомыми или бандитам отдают кто их там на счётчик ставит Дети в итоге страдают так и так
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