Отправлено: - 13:12

111:

Ну россияне же приезжали и молили, "продать" им часть зэков. И нам хорошо и зэкам отлично

111:

там кстати сразу 3 миллиона российкой платят, он бы денег оставил ей, а сам бы ушел воевать или убивать, дети бы думаю не сгорели б..

Цитата:Вы троллите что ли так?Цитата:А что? Вы уже установили причинно-следственную связь с отсутствием у матери денежных средств на содержание детей и произошедшей трагедией? Если да, поделитесь информацией - очень интересно.Если у матери не было работы, имелись на иждивении малолетние дети или она не могла после их трёхлетия работать по объективным причинам - то она могла получать от государства пособие ежемесячно в виде АСП. На семью с таким составом: мать и шесть малолетних детей размер АСП ежемесячно будет где-то 240-280 тысяч тенге. С голода бы никто не помер.Да и причём тут вообще Россия и её война? Что значит продавать наших зэков России? Это что? Товар?))))) И то, даже там зэков отправляют на войну в обмен на помилование или уже даже в обмен на прекращение уголовного преследования. А Вы что предлагаете? Продавать осуждённых из Казахстана наших граждан России для их участия в мясных штурмах?