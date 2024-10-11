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≡ Выплаты командировочных госслужащим задерживали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50249
Выплаты командировочных госслужащим задерживали в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 10:28
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- Командированным приходилось покрывать расходы из собственных средств, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Такое положение дел затрудняет выполнение служебных задач, а также создает серьезные коррупционные риски.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
685
Re: Выплаты командировочных госслужащим задерживали в...
Отправлено: 11.10.24 - 10:28
#1
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самоподрыв получается, это сами себе не начислили?)
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