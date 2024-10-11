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≡ Хищение на 56 миллионов обнаружили в компании - "дочке" КТЖ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50249
Хищение на 56 миллионов обнаружили в компании - "дочке" КТЖ
Отправлено: 11.10.24 - 10:23
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Сообщается, что КТЖ направила заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
685
Re: Хищение на 56 миллионов обнаружили в компании -...
Отправлено: 11.10.24 - 10:23
#1
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Это они еще не искали в суммах премий.
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