Отправлено: - 10:32

директор пляжа:

ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.

Цитата:А что оно показало? Как ни ткни в выдающуюся личность так обязательно еврейские корни обнаружатся и физики и лирики!