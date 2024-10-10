Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 15:58
Не первый день наблюдаю в Сети и некоторых СМИ нешуточные страсти, общая направленность которых - "народ был против строительства АЭС, но власть все сделала по-своему". Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам. Читать новость
Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам
даже своих аргументов придумать не смог? взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал
Цитата:
все мои друзья против, значит все против были"
все были против но никто не пошел голосовать а мелкая часть тех кто за пошел и проголосовал итог вот такой в политике это называется "диктатурой активного меньшинства" активное меньшинство всегда навяжет свою волю пассивному большинству так что мало быть против надо еще и отстаивать свое мнение
abaika95: взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал
ТО есть вы утверждаете что этот депутат просто напросто воспользовался материалами другого человека и выдал за свои ?? В научных кругах, откуда якобы вышел этот депутат, это называется - ПЛАГИАТ, надеюсь ему это слово знакомо.
Цитата://Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?//
К чему эта статья после референдума, смысл её и кому она предназначена ??
Избранник народа ( такими они считаются, хотя они ВСЕ прошли списочно по нуротановским спискам) в конфронтации со своим СОБСТВЕННЫМ народом !!!, так выходит- судя по его статье ?? И он в издевательской форме в пустопорожней статье это демонстрирует ?? Депутат - ДОЛЖЕН сплачивать народ, а не ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ одну часть общества против другой части. "...сам Я голосовал ЗА..." - это он для кого обозначил свою позицию и притом почему то после выборов ( а до выборов- нельзя было- громогласно заявить о своей позиции) ??? Очевидно для властей и тех кто его добавил в партийный список - так сказать- смотрите- я верно вам служу, такого прокола как с переводом стрелок больше не повториться.
Насчёт адм.ресурсов: - если бы на стороне противников АЭС были бы - и АП и Правительство и Мажилис и Сенат и облакимат и райакимат ну или хотя бы сельский аким со своим аппаратом - то у них тоже была бы псевдо"всенародная" поддержка и поединок бы проходил в равных весовых категориях и тогда неизвестно какие бы были итоги референдума.
Цитата://все ваши друзья против,//
Осмелюсь предположить: - что ВСЕ, причём поголовно, друзья этого депутата были ЗА.
Цитата:/принижающие национальное достоинство (мы все воры//
ЛРТ- хорошая идея, но её элементарно - РАЗВОРОВАЛИ; кому надо- дали УБЕЖАТЬ; кого надо- ПОСАДИЛИ. ЭКСПО- тоже идея хороша, но её тоже элементарно- РАЗВОРОВАЛИ; Совет Министров- для чего там поставили смотрящим - генерала от КОРРУПЦИИ, а не производственника - очевидно для того что бы- МЕНЬШЕ воровали.
Цитата//не поддержала ни одна партия,//
Попробуй эти карманные партии плыть против ветра - завтра их лишат субсидии из гос.бюджета и выкинут с Парламента.
Цитата//изменила свое решение буквально в последний момент. Лично знаю таких людей//
Наверное - это и есть его друзья, его круг общения; друзья из его круга общения которые победили наших друзей из другого круга общения и те его друзья и круг их общения которые МЕНЯЮТ своё решение буквально за секунды, впрочем как и он сам по примеру перевода часовой стрелки. Браво: - настоящий депутат. И всё равно - не понял- к чему эта статья ?? Предсказуемые итоги референдума подогнать под себя за огромные бюджетные деньги при послушно-рабском избиркоме( вопрос только в процентах За и ПРОТИВ) - это самое лёгкое на этом пути. Ведь самое ТЯЖЕЛОЕ и ТРУДНОЕ и ОТВЕТСТВЕННОЕ - ещё ВПЕРЕДИ. Абайка- может ты обьяснишь- к чему эта бестолковая статья, и смысл этой писанины бывшего ученого и нынешнего политика??
abaika95: даже своих аргументов придумать не смог? взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал
Для чего? Если аргументов всего условно говоря 5 "за" и 5 "против", то все кто "за", будут эти пять аргументов повторять. Зачем им ещё какие-то аргументы выдумывать? Понятное дело, что эти же самые аргументы будут у всех повторяться. Так и причем тут плагиат тогда?
Определенную роль сыграло и заявление Президента о возможном привлечении к строительству международного консорциума. Та часть избирателей, которая в принципе была не против строительства АЭС, но против конкретных потенциальных подрядчиков, изменила свое решение буквально в последний момент. Лично знаю таких людей.
Это вообще была пустая трата средст. Сталин бы никого не спрашивал, и правильно делал! Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем специалистом, а то кака может человек не имеющий полной картины решать быть или не быть! Для того мы и выбираем людей что бы они принимали такие глобальные решения. Другое дело что к выборам отношение наплевательское , безответственное, это да! Вот отсюда много проблем вытекает , и довольно таки отвратительно пахнущих...
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