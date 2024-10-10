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≡ Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50249
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 15:58
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Не первый день наблюдаю в Сети и некоторых СМИ нешуточные страсти, общая направленность которых - "народ был против строительства АЭС, но власть все сделала по-своему". Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 15:58
#1
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Воровать десятками миллиардов ойро сразу, стало тяжело, потому придумываются какие то такие проекты..
Ну чем бы чиновники не тешились..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16793
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 16:59
#2
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Цитата:
Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам


даже своих аргументов придумать не смог? взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал

Цитата:
все мои друзья против, значит все против были"


все были против но никто не пошел голосовать
а мелкая часть тех кто за пошел и проголосовал
итог вот такой
в политике это называется "диктатурой активного меньшинства"
активное меньшинство всегда навяжет свою волю пассивному большинству
так что мало быть против надо еще и отстаивать свое мнение
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6499
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 19:19
#3
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Цитата:
abaika95:
взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал


ТО есть вы утверждаете что этот депутат просто напросто воспользовался материалами другого человека и выдал за свои ??
В научных кругах, откуда якобы вышел этот депутат, это называется - ПЛАГИАТ, надеюсь ему это слово знакомо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6499
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 19:58
#4
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Цитата://Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?//

К чему эта статья после референдума, смысл её и кому она предназначена ??

Избранник народа ( такими они считаются, хотя они ВСЕ прошли списочно по нуротановским спискам) в конфронтации со своим СОБСТВЕННЫМ народом !!!, так выходит- судя по его статье ?? И он в издевательской форме в пустопорожней статье это демонстрирует ??
Депутат - ДОЛЖЕН сплачивать народ, а не ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ одну часть общества против другой части.
"...сам Я голосовал ЗА..." - это он для кого обозначил свою позицию и притом почему то после выборов ( а до выборов- нельзя было- громогласно заявить о своей позиции) ??? Очевидно для властей и тех кто его добавил в партийный список - так сказать- смотрите- я верно вам служу, такого прокола как с переводом стрелок больше не повториться.

Насчёт адм.ресурсов: - если бы на стороне противников АЭС были бы - и АП и Правительство и Мажилис и Сенат и облакимат и райакимат ну или хотя бы сельский аким со своим аппаратом - то у них тоже была бы псевдо"всенародная" поддержка и поединок бы проходил в равных весовых категориях и тогда неизвестно какие бы были итоги референдума.

Цитата://все ваши друзья против,//

Осмелюсь предположить: - что ВСЕ, причём поголовно, друзья этого депутата были ЗА.

Цитата:/принижающие национальное достоинство (мы все воры//

ЛРТ- хорошая идея, но её элементарно - РАЗВОРОВАЛИ; кому надо- дали УБЕЖАТЬ; кого надо- ПОСАДИЛИ.
ЭКСПО- тоже идея хороша, но её тоже элементарно- РАЗВОРОВАЛИ;
Совет Министров- для чего там поставили смотрящим - генерала от КОРРУПЦИИ, а не производственника - очевидно для того что бы- МЕНЬШЕ воровали.

Цитата//не поддержала ни одна партия,//

Попробуй эти карманные партии плыть против ветра - завтра их лишат субсидии из гос.бюджета и выкинут с Парламента.

Цитата//изменила свое решение буквально в последний момент. Лично знаю таких людей//

Наверное - это и есть его друзья, его круг общения; друзья из его круга общения которые победили наших друзей из другого круга общения и те его друзья и круг их общения которые МЕНЯЮТ своё решение буквально за секунды, впрочем как и он сам по примеру перевода часовой стрелки.
Браво: - настоящий депутат.
И всё равно - не понял- к чему эта статья ??
Предсказуемые итоги референдума подогнать под себя за огромные бюджетные деньги при послушно-рабском избиркоме( вопрос только в процентах За и ПРОТИВ) - это самое лёгкое на этом пути.
Ведь самое ТЯЖЕЛОЕ и ТРУДНОЕ и ОТВЕТСТВЕННОЕ - ещё ВПЕРЕДИ.
Абайка- может ты обьяснишь- к чему эта бестолковая статья, и смысл этой писанины бывшего ученого и нынешнего политика??

[Исправлено: ACROS, 11.10.2024 - 09:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24680
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 20:22
#5
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Цитата:
111:
Воровать десятками миллиардов ойро сразу, стало тяжело, потому придумываются какие то такие проекты.. Ну чем бы чиновники не тешились..

Лучше бы тебя без света оставили, чтобы ты в интернетах не гадил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24680
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 21:19
#6
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Цитата:
abaika95:
даже своих аргументов придумать не смог? взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал

Для чего? Если аргументов всего условно говоря 5 "за" и 5 "против", то все кто "за", будут эти пять аргументов повторять. Зачем им ещё какие-то аргументы выдумывать? Понятное дело, что эти же самые аргументы будут у всех повторяться. Так и причем тут плагиат тогда?
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2059
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 21:33
#7
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Цитата:
Определенную роль сыграло и заявление Президента о возможном привлечении к строительству международного консорциума. Та часть избирателей, которая в принципе была не против строительства АЭС, но против конкретных потенциальных подрядчиков, изменила свое решение буквально в последний момент. Лично знаю таких людей.

Источник:


Вот тут я соглашусь с ним на 100%! Тупинисты в пабликах рвут и мечут. Типа мы подготовили население к референдуму за строительство АЭС, а тут прямо на финише Токаев подложил свинью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 21:41
#8
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Там говорят цены дорожают на недвижимость, вот подфартило

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24680
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 23:04
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
прямо на финише Токаев подложил свинью.

Наоборот, перетянул недостающие голоса за строительство, а дальше все по старому плану...
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
135
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 23:46
#10
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Это вообще была пустая трата средст. Сталин бы никого не спрашивал, и правильно делал! Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем специалистом, а то кака может человек не имеющий полной картины решать быть или не быть! Для того мы и выбираем людей что бы они принимали такие глобальные решения. Другое дело что к выборам отношение наплевательское , безответственное, это да! Вот отсюда много проблем вытекает , и довольно таки отвратительно пахнущих...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16793
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 11.10.24 - 10:14
#11
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Цитата:
maxsaf:
Для чего? Если аргументов всего условно говоря 5 "за" и 5 "против", то все кто "за", будут эти пять аргументов повторять

аргументов сотни
но абиль повторил именно чужие 5


Цитата:
Абайка- может ты обьяснишь- к чему эта бестолковая статья, и смысл этой писанины бывшего ученого и нынешнего политика??


надо)
надо было проговорить победителям почему побежденные-лохи)
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