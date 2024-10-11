НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разгром случился в матче Лиги наций Австрия - Казахстан
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50249
Разгром случился в матче Лиги наций Австрия - Казахстан
Отправлено: 11.10.24 - 10:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от Австрии на групповом этапе Лиги наций. Если в первом тайме подопечные Станислава Черчесова более-менее организованно действовали в обороне, то после перерыва посыпались.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3571
Разгром случился в матче Лиги наций Австрия - Казахстан
Отправлено: 11.10.24 - 10:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно уже пора понять, что ногамяч это не для нашей страны игра. Хватит уже вбухивать в ногамячество огромные деньги.

[Исправлено: юля елиссева, 11.10.2024 - 11:11]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS