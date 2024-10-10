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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:45
Цитата:
Цитата:
А ты за политику Путина и значит за уничтожение своего этнического народа.
Я хотя бы не ратую, чтоб убивали мой народ.
Кстати и где я говорил что ненавижу?
Видишь , как ты изворачиваешься ?
Понимаю русских, они за свой народ, какой никакой.
А вот ты украинец хочешь перебить свой народ.
Вот это мне в вас и не нравится, ваша продажность..
maxsaf:
Цитата:
Ты и южан своих же ненавидишь, ниче удивительног
А ты за политику Путина и значит за уничтожение своего этнического народа.
Я хотя бы не ратую, чтоб убивали мой народ.
Кстати и где я говорил что ненавижу?
Видишь , как ты изворачиваешься ?
Понимаю русских, они за свой народ, какой никакой.
А вот ты украинец хочешь перебить свой народ.
Вот это мне в вас и не нравится, ваша продажность..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 19:59
Цитата:
Читай #9769 и далее
111:
Кстати и где я говорил что ненавижу?
Кстати и где я говорил что ненавижу?
Читай #9769 и далее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 20:00
Цитата:
А где я говорил, что я за политику Путина?
111:
А ты за политику Путина
А ты за политику Путина
А где я говорил, что я за политику Путина?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 20:01
Цитата:
И тем не менее тебе это никак не мешает быть за Украину.
111:
Вот это мне в вас и не нравится, ваша продажность..
Вот это мне в вас и не нравится, ваша продажность..
И тем не менее тебе это никак не мешает быть за Украину.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:11
Цитата:
А, значит СВО уже ты не поддерживаешь и убийства украинского народа?
Этот вопрос тебе шестой раз задаю, ты увиливаешь..
Эх вы, украинцы мигранты..
maxsaf:
А где я говорил, что я за политику Путина?
А где я говорил, что я за политику Путина?
А, значит СВО уже ты не поддерживаешь и убийства украинского народа?
Этот вопрос тебе шестой раз задаю, ты увиливаешь..
Эх вы, украинцы мигранты..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:12
Цитата:
Я же не Сатанист как ты, я против того, чтоб уничтожали твой этнический народ, каким бы он не был, ты луганский за это например..
maxsaf:
И тем не менее тебе это никак не мешает быть за Украину
И тем не менее тебе это никак не мешает быть за Украину
Я же не Сатанист как ты, я против того, чтоб уничтожали твой этнический народ, каким бы он не был, ты луганский за это например..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:15
Цитата:
---Да не будет он его читать
maxsaf:
Читай #9769 и далее
Читай #9769 и далее
---Да не будет он его читать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:22
Цитата:
---А за собой ты этого не замечал ? Тоже не отвечаешь на вопросы , заданные тебе
111:
Этот вопрос тебе шестой раз задаю, ты увиливаешь..
Этот вопрос тебе шестой раз задаю, ты увиливаешь..
---А за собой ты этого не замечал ? Тоже не отвечаешь на вопросы , заданные тебе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:46
Цитата:
А что там читать, где ссылка то?
Гога:
Да не будет он его читать
Да не будет он его читать
А что там читать, где ссылка то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:47
Цитата:
Где?
Или ты предлагаешь на твое вранье отвечать?
По моему это глупо
Гога:
А за собой ты этого не замечал ? Тоже не отвечаешь на вопросы , заданные тебе
А за собой ты этого не замечал ? Тоже не отвечаешь на вопросы , заданные тебе
Где?
Или ты предлагаешь на твое вранье отвечать?
По моему это глупо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:08
Цитата:
Нет конечно, не поддерживаю, я за сдачу территорий без боя.
111:
А, значит СВО уже ты не поддерживаешь и убийства украинского народа?
А, значит СВО уже ты не поддерживаешь и убийства украинского народа?
Нет конечно, не поддерживаю, я за сдачу территорий без боя.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:12
Цитата:
То есть ты политику Путина не поддерживаешь и ты за мир в Украине и за отход оккупантов на границы такого то года, когда там признан ваш народ то..
Так?
Ты за целостность Украины и единство твоего этнического народа?
maxsaf:
Нет конечно, не поддерживаю, я з
Нет конечно, не поддерживаю, я з
То есть ты политику Путина не поддерживаешь и ты за мир в Украине и за отход оккупантов на границы такого то года, когда там признан ваш народ то..
Так?
Ты за целостность Украины и единство твоего этнического народа?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:56
Цитата:
---Читай #9769 и далее
111:
А что там читать, где ссылка то?
А что там читать, где ссылка то?
---Читай #9769 и далее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:57
Цитата:
---И где я врал ?
111:
Или ты предлагаешь на твое вранье отвечать?
Или ты предлагаешь на твое вранье отвечать?
---И где я врал ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:57
Цитата:
Да, в составе советского союза.
111:
Ты за целостность Украины и единство твоего этнического народа?
Ты за целостность Украины и единство твоего этнического народа?
Да, в составе советского союза.
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