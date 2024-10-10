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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:45
#12931
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты и южан своих же ненавидишь, ниче удивительног


А ты за политику Путина и значит за уничтожение своего этнического народа.
Я хотя бы не ратую, чтоб убивали мой народ.
Кстати и где я говорил что ненавижу?
Видишь , как ты изворачиваешься ?
Понимаю русских, они за свой народ, какой никакой.
А вот ты украинец хочешь перебить свой народ.
Вот это мне в вас и не нравится, ваша продажность..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 19:59
#12932
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Цитата:
111:
Кстати и где я говорил что ненавижу?

Читай #9769 и далее
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 20:00
#12933
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Цитата:
111:
А ты за политику Путина

А где я говорил, что я за политику Путина?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 20:01
#12934
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Цитата:
111:
Вот это мне в вас и не нравится, ваша продажность..

И тем не менее тебе это никак не мешает быть за Украину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:11
#12935
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Цитата:
maxsaf:
А где я говорил, что я за политику Путина?

А, значит СВО уже ты не поддерживаешь и убийства украинского народа?
Этот вопрос тебе шестой раз задаю, ты увиливаешь..
Эх вы, украинцы мигранты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:12
#12936
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Цитата:
maxsaf:
И тем не менее тебе это никак не мешает быть за Украину

Я же не Сатанист как ты, я против того, чтоб уничтожали твой этнический народ, каким бы он не был, ты луганский за это например..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:15
#12937
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Цитата:
maxsaf:
Читай #9769 и далее

---Да не будет он его читать ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:22
#12938
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Цитата:
111:
Этот вопрос тебе шестой раз задаю, ты увиливаешь..

---А за собой ты этого не замечал ? Тоже не отвечаешь на вопросы , заданные тебе ;-) :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:46
#12939
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Цитата:
Гога:
Да не будет он его читать

А что там читать, где ссылка то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 22:47
#12940
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Цитата:
Гога:
А за собой ты этого не замечал ? Тоже не отвечаешь на вопросы , заданные тебе

Где?
Или ты предлагаешь на твое вранье отвечать?
По моему это глупо
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:08
#12941
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Цитата:
111:
А, значит СВО уже ты не поддерживаешь и убийства украинского народа?

Нет конечно, не поддерживаю, я за сдачу территорий без боя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:12
#12942
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Цитата:
maxsaf:
Нет конечно, не поддерживаю, я з

То есть ты политику Путина не поддерживаешь и ты за мир в Украине и за отход оккупантов на границы такого то года, когда там признан ваш народ то..
Так?
Ты за целостность Украины и единство твоего этнического народа?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:56
#12943
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Цитата:
111:
А что там читать, где ссылка то?

---Читай #9769 и далее
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:57
#12944
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Цитата:
111:
Или ты предлагаешь на твое вранье отвечать?

---И где я врал ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 23:57
#12945
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Цитата:
111:
Ты за целостность Украины и единство твоего этнического народа?

Да, в составе советского союза.
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