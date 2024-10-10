Отправлено: - 21:38

родом из Шанхая2022:

По факту управления автомобилем водителем в нетрезвом виде и лишенным права управления полиция возбудила уголовное дело. За это сарыкольцу грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав.

родом из Шанхая2022:

при триклятых коммуняках такого не було...

Цитата:По факту управления автомобилем водителем в нетрезвом виде и лишенным права управления полиция возбудила уголовное дело. За это сарыкольцу грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав....Я бы тут добавила. и конфискация транспортного средства в доход государства как орудие преступления! Цитата:При коммуняках и велосипед купить было порой не по карману..