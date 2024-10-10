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≡ Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50245
Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией в Костанайской области
Отправлено: 10.10.24 - 17:34
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36-летний житель Сарыколя проигнорировал требования патрульной полиции остановиться. Позже выяснилось, что мужчина был пьян, да еще и не имел водительских прав. В его машине было спущено переднее колесо, но он продолжал мчаться по улицам.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
681
Re: Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией...
Отправлено: 10.10.24 - 17:34
#1
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вот это он смачно приехал на нары. можно было не торопиться.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1588
Re: Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией...
Отправлено: 10.10.24 - 21:21
#2
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За это сарыкольцу грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав.
.....до 6 лет и лишение это черезчур без всякого сарказма...вождение к административной ответственности привлечены более 1 100 водителей....

.....а скольлько вообще в стране сидят на стакане....жизнь прекрасна деньги народ имеет значит можно бухнуть и поехать....при триклятых коммуняках такого не було...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2058
Re: Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией...
Отправлено: 10.10.24 - 21:38
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
По факту управления автомобилем водителем в нетрезвом виде и лишенным права управления полиция возбудила уголовное дело. За это сарыкольцу грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав.


По факту управления автомобилем водителем в нетрезвом виде и лишенным права управления полиция возбудила уголовное дело. За это сарыкольцу грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав....Я бы тут добавила. и конфискация транспортного средства в доход государства как орудие преступления! Цитата:
родом из Шанхая2022:
при триклятых коммуняках такого не було...


При коммуняках и велосипед купить было порой не по карману..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1588
Re: Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией...
Отправлено: 10.10.24 - 22:42
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
При коммуняках и велосипед купить было порой не по карману..


....не знаю кому было по карману кому не по карману,но чабанам в Тургае без очерди давали легковые авто выходит не без бедно жили,пасли отару гос.овец и пол отары своих держали за государственный счёт...там не то что на велик денег было на пару авто это точно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42002
Re: Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией...
Отправлено: 10.10.24 - 23:16
#5
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По моему за тем, за кем гоняютя тупо дают не 7, а 8 лет лишения вождения и 30 суток ареста.
Нет?
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