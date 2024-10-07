Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...

Отправлено: - 19:46

Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"

Так что есть повод изучать эту религию, чтобы понять, что она для евреев, к чему подвигла, чем сплотила, не позволила раствориться в других народах мира