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≡ 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50245
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
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Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4056
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 18:27
#15
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Цитата:
YESNO:
с какой целью интересуетесь ?


Пытаюсь понять...
Вот христианские и мусульманские священнослужители не пишут в СМИ
Нет нужды ни по каким причинам
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется
Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии, хотят увеличить количество евреев с помощью обряда гиюр?
А меня вот буддизм (Дха́рма-вина́йя) привлекает
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4056
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 19:46
#16
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Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"
Так что есть повод изучать эту религию, чтобы понять, что она для евреев, к чему подвигла, чем сплотила, не позволила раствориться в других народах мира
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