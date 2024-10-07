Отправлено: - 18:27

YESNO:

с какой целью интересуетесь ?

Цитата:Пытаюсь понять...Вот христианские и мусульманские священнослужители не пишут в СМИНет нужды ни по каким причинамА вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишетсяМожет, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии, хотят увеличить количество евреев с помощью обряда гиюр?А меня вот буддизм (Дха́рма-вина́йя) привлекает