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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 12:58
«…какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество к его совершению, подстрекательство к нему, преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».—
Шанхайская конвенция
Шанхайская конвенция
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:00
Это шанхайская конвенция принятая участниками ШОС. Напомню одним из учредителей ШОС является Россия. Так что поддерживая ЛДНР РФ противоречит законам в выработке которых принимала самое активное участие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:08
Цитата:
Ну а чё ныть тогда?)Цитата:
Любые доступные это нытье? Цитата:
Господи
Он дальше ныть будет как старая бабка))
За что нам это?
maxsaf:
Его я хочу знать и знаю
Его я хочу знать и знаю
Ну а чё ныть тогда?)Цитата:
maxsaf:
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.
Любые доступные это нытье? Цитата:
maxsaf:
Я буду и дальше вас двоих доставать, даже если вы оба Путину в любви признаетесь
Я буду и дальше вас двоих доставать, даже если вы оба Путину в любви признаетесь
Господи
Он дальше ныть будет как старая бабка))
За что нам это?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:10
Цитата:
А Россия с кем официально где воюет?
Можно поподробнее) Цитата:
Согласен
Теперь Россия даже за копейки никому не укакалась
Что ей приходится бегать по соседям и свои АЭС впаривать в рассрочку
Добринцофф:
Германия же официально не с кем не воюет,пусть возмущаются.
Германия же официально не с кем не воюет,пусть возмущаются.
А Россия с кем официально где воюет?
Можно поподробнее) Цитата:
Добринцофф:
Всё было,пока Россию доили и за копейки брали энергоресурсы и сырьё,а сейчас халява кончилась.
Всё было,пока Россию доили и за копейки брали энергоресурсы и сырьё,а сейчас халява кончилась.
Согласен
Теперь Россия даже за копейки никому не укакалась
Что ей приходится бегать по соседям и свои АЭС впаривать в рассрочку
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:12
Цитата:
Очередной Зинченко котрый не знает что обозначает термин Сепаратист))
Цитата:
Жена немка?))
лимон:
А что в Киеве были сепаратисты?" а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?
А что в Киеве были сепаратисты?" а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?
Очередной Зинченко котрый не знает что обозначает термин Сепаратист))
Цитата:
Добринцофф:
У меня всегда была возможность уехать в Германию и даже вызов был на руках
У меня всегда была возможность уехать в Германию и даже вызов был на руках
Жена немка?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 15:49
Цитата:
Ох уж эти хохлы..
В принципе у украинцев характер сложноватый, потому любят всех доставать, да хоть весь мир, что мы и видим.
У русских согласен, душа более проще почему то и казахам с ними легче.
Давно себя на этом подметил, как мы общаемся с украинцами и русскими.
Украинцы какие то более независимы что ли иим никто не нужен, тогда как казах и русский сразу сядут водку пить вместе, не смотря ни на что.
Потому Макс там от жабагадюгинга какого то не успокаивается..
Вот такое вот наблюдение..
abaika95:
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.
Ох уж эти хохлы..
В принципе у украинцев характер сложноватый, потому любят всех доставать, да хоть весь мир, что мы и видим.
У русских согласен, душа более проще почему то и казахам с ними легче.
Давно себя на этом подметил, как мы общаемся с украинцами и русскими.
Украинцы какие то более независимы что ли иим никто не нужен, тогда как казах и русский сразу сядут водку пить вместе, не смотря ни на что.
Потому Макс там от жабагадюгинга какого то не успокаивается..
Вот такое вот наблюдение..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 16:17
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 17:01
Цитата:
макс не украинец
а русский просто с украинской фамилией))
111:
В принципе у украинцев характер сложноватый, потому любят всех доставать, да хоть весь мир, что мы и видим.
В принципе у украинцев характер сложноватый, потому любят всех доставать, да хоть весь мир, что мы и видим.
макс не украинец
а русский просто с украинской фамилией))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 17:02
Цитата:
за путина там только наши бывшие немцы, остбайтеры так называемые которых там местные немцы русскими называют
111:
Если Германия вся за Путина
Если Германия вся за Путина
за путина там только наши бывшие немцы, остбайтеры так называемые которых там местные немцы русскими называют
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 17:50
Цитата:
А, то есть не чистые немцы, а те, кто присосался к красивым немкам наверно..
abaika95:
а путина там только наши бывшие немцы, остбайтеры так называемые которых там местные немцы русскими называют
а путина там только наши бывшие немцы, остбайтеры так называемые которых там местные немцы русскими называют
А, то есть не чистые немцы, а те, кто присосался к красивым немкам наверно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:15
Цитата:
Марик - русский, с русской фамилией. А тебя вообще не существует, так что все норм
[Исправлено: maxsaf, 10.10.2024 - 19:15]
abaika95:
макс не украинец а русский просто с украинской фамилией))
макс не украинец а русский просто с украинской фамилией))
Марик - русский, с русской фамилией. А тебя вообще не существует, так что все норм
[Исправлено: maxsaf, 10.10.2024 - 19:15]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:18
Цитата:
С тобой я ни то что пить - с...ть рядом не сяду, так что терпи
111:
Украинцы какие то более независимы что ли иим никто не нужен, тогда как казах и русский сразу сядут водку пить вместе, не смотря ни на что.
Украинцы какие то более независимы что ли иим никто не нужен, тогда как казах и русский сразу сядут водку пить вместе, не смотря ни на что.
С тобой я ни то что пить - с...ть рядом не сяду, так что терпи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:19
Цитата:
Ниче не поделаешь, терпи
abaika95:
Господи Он дальше ныть будет как старая бабка)) За что нам это?
Господи Он дальше ныть будет как старая бабка)) За что нам это?
Ниче не поделаешь, терпи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:21
Цитата:
Вот потому у меня тут друзья из славян почти только русские.
С вами украинцами, дружить тяжеловато, может потому вас ненавидит весь мир..
maxsaf:
тобой я ни то что пить - с...ть рядом не сяду, так что терпи
тобой я ни то что пить - с...ть рядом не сяду, так что терпи
Вот потому у меня тут друзья из славян почти только русские.
С вами украинцами, дружить тяжеловато, может потому вас ненавидит весь мир..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 18:35
Цитата:
Ты и южан своих же ненавидишь, ниче удивительного
111:
С вами украинцами, дружить тяжеловато, может потому вас ненавидит весь мир..
С вами украинцами, дружить тяжеловато, может потому вас ненавидит весь мир..
Ты и южан своих же ненавидишь, ниче удивительного
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