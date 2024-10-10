Отправлено: - 13:08

maxsaf:

Его я хочу знать и знаю

maxsaf:

Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.

maxsaf:

Я буду и дальше вас двоих доставать, даже если вы оба Путину в любви признаетесь

Цитата:Ну а чё ныть тогда?)Цитата:Любые доступные это нытье? Цитата:ГосподиОн дальше ныть будет как старая бабка))За что нам это?