НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50245
Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией в Костанайской области
Отправлено: 10.10.24 - 17:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
36-летний житель Сарыколя проигнорировал требования патрульной полиции остановиться. Позже выяснилось, что мужчина был пьян, да еще и не имел водительских прав. В его машине было спущено переднее колесо, но он продолжал мчаться по улицам.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
681
Re: Нетрезвый водитель, лишенный прав, устроил гонки с полицией...
Отправлено: 10.10.24 - 17:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это он смачно приехал на нары. можно было не торопиться.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS