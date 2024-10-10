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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 12:58
#12916
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«…какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество к его совершению, подстрекательство к нему, преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».—
Шанхайская конвенция
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:00
#12917
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Это шанхайская конвенция принятая участниками ШОС. Напомню одним из учредителей ШОС является Россия. Так что поддерживая ЛДНР РФ противоречит законам в выработке которых принимала самое активное участие.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:08
#12918
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Цитата:
maxsaf:
Его я хочу знать и знаю

Ну а чё ныть тогда?)Цитата:
maxsaf:
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.

Любые доступные это нытье? Цитата:
maxsaf:
Я буду и дальше вас двоих доставать, даже если вы оба Путину в любви признаетесь

Господи
Он дальше ныть будет как старая бабка))
За что нам это?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:10
#12919
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Цитата:
Добринцофф:
Германия же официально не с кем не воюет,пусть возмущаются.

А Россия с кем официально где воюет?
Можно поподробнее) Цитата:
Добринцофф:
Всё было,пока Россию доили и за копейки брали энергоресурсы и сырьё,а сейчас халява кончилась.

Согласен
Теперь Россия даже за копейки никому не укакалась
Что ей приходится бегать по соседям и свои АЭС впаривать в рассрочку
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 13:12
#12920
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Цитата:
лимон:
А что в Киеве были сепаратисты?" а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?

Очередной Зинченко котрый не знает что обозначает термин Сепаратист))
Цитата:
Добринцофф:
У меня всегда была возможность уехать в Германию и даже вызов был на руках

Жена немка?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 15:49
#12921
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Цитата:
abaika95:
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами.

Ох уж эти хохлы..
В принципе у украинцев характер сложноватый, потому любят всех доставать, да хоть весь мир, что мы и видим.
У русских согласен, душа более проще почему то и казахам с ними легче.
Давно себя на этом подметил, как мы общаемся с украинцами и русскими.
Украинцы какие то более независимы что ли иим никто не нужен, тогда как казах и русский сразу сядут водку пить вместе, не смотря ни на что.
Потому Макс там от жабагадюгинга какого то не успокаивается..
Вот такое вот наблюдение..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 16:17
#12922
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Если Германия вся за Путина, то зачем они у себя поставили памятник его врага?

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 17:01
#12923
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Цитата:
111:
В принципе у украинцев характер сложноватый, потому любят всех доставать, да хоть весь мир, что мы и видим.

макс не украинец
а русский просто с украинской фамилией))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 17:02
#12924
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Цитата:
111:
Если Германия вся за Путина

за путина там только наши бывшие немцы, остбайтеры так называемые которых там местные немцы русскими называют
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