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≡ Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50244
Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в меньшинстве?
Отправлено: 10.10.24 - 15:58
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Не первый день наблюдаю в Сети и некоторых СМИ нешуточные страсти, общая направленность которых - "народ был против строительства АЭС, но власть все сделала по-своему". Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41988
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 15:58
#1
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Воровать десятками миллиардов ойро сразу, стало тяжело, потому придумываются какие то такие проекты..
Ну чем бы чиновники не тешились..
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16788
Re: Еркін ӘБІЛ: Почему противники АЭС оказались в...
Отправлено: 10.10.24 - 16:59
#2
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Цитата:
Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам


даже своих аргументов придумать не смог? взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдал

Цитата:
все мои друзья против, значит все против были"


все были против но никто не пошел голосовать
а мелкая часть тех кто за пошел и проголосовал
итог вот такой
в политике это называется "диктатурой активного меньшинства"
активное меньшинство всегда навяжет свою волю пассивному большинству
так что мало быть против надо еще и отстаивать свое мнение
Профайл
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