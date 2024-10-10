Отправлено: - 16:59

Обращаюсь к оппонентам (сам я голосовал ЗА). Давайте разберем ситуацию по пунктам



все мои друзья против, значит все против были"



Цитата:даже своих аргументов придумать не смог? взял слямзил у политолога Марата Шибутова пост и тут выдалЦитата:все были против но никто не пошел голосоватьа мелкая часть тех кто за пошел и проголосовалитог вот такойв политике это называется "диктатурой активного меньшинства"активное меньшинство всегда навяжет свою волю пассивному большинствутак что мало быть против надо еще и отстаивать свое мнение