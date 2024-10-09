Отправлено: - 13:19

7 октября феминициатива Feminita должна была провести в Алматы мероприятие на тему экологии и влияния климатических изменений на женщин.

Цитата:Что это? Как это понимать?Глобальное потепление как то иначе влияет на женщин чем на мужчин?А вообще прямо говоряВсе эти ЛГБТ и феминистические организации которые даже свои названия пишут на английском финансируются и продвигаются Юсейдом и консульством СШАВсякие союзы родителей которые под видом защиты детей курируются россотрудниством и консульством РоссииКароче война жабы и гадюки за влияние на массыА для народа Казахстана это просто очередной цирк и развлекуха.Грантоеды бабло пилят на этом а кто то прям серьезно думает что тут какая-то политическая работа идёт))