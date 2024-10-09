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Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50244
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 09.10.24 - 22:58
Депутаты мажилиса от партии Amanat требуют признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и просят генерального прокурора Берика Асылова и председателя КНБ Ермека Сагимбаева запретить их деятельность на территории Казахстана. Соответствующий запрос озвучил от имени фракции в среду в ходе пленарного заседания депутат Ринат Заитов.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41988
Re: Признать Feminita экстремистской организацией требуют...
Отправлено: 10.10.24 - 00:56
Ну да, надо как в России, просто убивать их, там травят на них даже детей, которые теперь убивают геев..
У нас будет то же самое?
У нас будет то же самое?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 2083
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 04:58
Цитата:
У тебя устаревшая информация. Обнови методичку.
Специальным указом Верховного ПУ орды злобных учёных изготавливают сверхмощные излучатели для дистанционного уничтожения геев и лесбух. Моментально, в море.
Также осуществляется разработки корректировки данных гамма-лучей для борьбы с противниками режима.
Запасаймя фольгой (у кухарки позаимсивуй для начала), и учись чепчики мастырить.
111:
У тебя устаревшая информация. Обнови методичку.
Специальным указом Верховного ПУ орды злобных учёных изготавливают сверхмощные излучатели для дистанционного уничтожения геев и лесбух. Моментально, в море.
Также осуществляется разработки корректировки данных гамма-лучей для борьбы с противниками режима.
Запасаймя фольгой (у кухарки позаимсивуй для начала), и учись чепчики мастырить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3570
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 09:14
Все проблемы в стране от ЛГБТ! Утопить или расстрелять всех представителей ЛГБТ и жизнь сразу наладится! Поддерживаю инициатицу наших депутатов. Коррупцию в стране победили, медицина и образование на высшем уровне! Страна наша развитая и технологичная, с высочайшим уровнем жизни! Одни только лесбиянки, геи, бисексуалы и трансвеститы портят идилию в стране! Ликвидировать всю эту нечисть, немедленно!
[Исправлено: юля елиссева, 10.10.2024 - 10:15]
[Исправлено: юля елиссева, 10.10.2024 - 10:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3570
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 09:19
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4054
Re: Признать Feminita экстремистской организацией требуют...
Отправлено: 10.10.24 - 10:09
Вот это "мероприятие на тему экологии и влияния климатических изменений на женщин" под эгидой Feminita" можно считать пропагандой ЛГБТ?
А аватарку Юли с флагом ЛГБТ?
Ну, на счёт "экстремизма" явно загнули!
А аватарку Юли с флагом ЛГБТ?
Ну, на счёт "экстремизма" явно загнули!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16788
Re: Признать Feminita экстремистской организацией требуют...
Отправлено: 10.10.24 - 13:19
Цитата:
Что это? Как это понимать?
Глобальное потепление как то иначе влияет на женщин чем на мужчин?
А вообще прямо говоря
Все эти ЛГБТ и феминистические организации которые даже свои названия пишут на английском финансируются и продвигаются Юсейдом и консульством США
Всякие союзы родителей которые под видом защиты детей курируются россотрудниством и консульством России
Кароче война жабы и гадюки за влияние на массы
А для народа Казахстана это просто очередной цирк и развлекуха.
Грантоеды бабло пилят на этом а кто то прям серьезно думает что тут какая-то политическая работа идёт))
7 октября феминициатива Feminita должна была провести в Алматы мероприятие на тему экологии и влияния климатических изменений на женщин.
Что это? Как это понимать?
Глобальное потепление как то иначе влияет на женщин чем на мужчин?
А вообще прямо говоря
Все эти ЛГБТ и феминистические организации которые даже свои названия пишут на английском финансируются и продвигаются Юсейдом и консульством США
Всякие союзы родителей которые под видом защиты детей курируются россотрудниством и консульством России
Кароче война жабы и гадюки за влияние на массы
А для народа Казахстана это просто очередной цирк и развлекуха.
Грантоеды бабло пилят на этом а кто то прям серьезно думает что тут какая-то политическая работа идёт))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41988
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 15:51
Цитата:
Какая устаревшая, это было дня два назад.
Горожанин_kst:
тебя устаревшая информация. Обнови методичку.
тебя устаревшая информация. Обнови методичку.
Какая устаревшая, это было дня два назад.
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