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≡ Где будут отключать свет с 10-го по 12 октября в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50243
Где будут отключать свет с 10-го по 12 октября в Костанае
Отправлено: 10.10.24 - 00:14
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План работ Костанайской Горэлектросети с 10-го по 12 октября 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в трех районах областного центра.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11356
Re: Где будут отключать свет с 10-го по 12 октября в Костанае
Отправлено: 10.10.24 - 00:14
#1
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---ул. Хакимжанова 7--- нет такой улицы !!!
----Есть ---Улица Хакимжановой, 7 --- и через запятую !!!
--Кстати , запятых нет вообще нигде !!!
---Частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1/1
---ул.6 пр. ----или ул. или пр. !?!? --ул.6 тут явно лишнее ?
---4 пр. Лермонтова 1 -14, 3 пр. Лермонтова 1 -14, пр. Абая 287 -303.
--Появились 4 и 3 проспект Лермонтова ? Не сокращайте , а пишите -проезд , проспект , проулок!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2369
Re: Где будут отключать свет с 10-го по 12 октября в Костанае
Отправлено: 10.10.24 - 09:25
#2
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Исправили. Спасибо.
Улица так называется - улица 6-й проезд. И так далее.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2369
Re: Где будут отключать свет с 10-го по 12 октября в Костанае
Отправлено: 10.10.24 - 13:08
#3
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Улица так называется - улица 6-й проезд.

Все-таки улица называется просто 6-й проезд. Моя ошибка. Исправлю
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