Добринцофф: Вот и Европе нефик было выёживаться,сейчас бы то же газ брали за копейки. saba:
Вот Вы как и все, выдаёте желаемое за действительное. Просто возьмём факты, самые крупные. Российская Федерация в 2014 году аннексировала Крым, аннексировала! Поспешный референдум ничего не значит, наоборот я считаю он сильно навредил России. Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче. И когда де факто Европа признала Крым российским, просто перестала обращать на это внимание, по прежнему покупая газ,настало 22.02.2022. Напомнить чьи войска перешли государственные границы другого. И кто тут виновник? И не надо рассказывать про муки донбассовцев, с 2014 года по 2022 год погибло около 5000 человек, сейчас количество жертв приближается к миллиону. А про муки дончан вынужденных покинуть свои дома из за притеснений народной милиции ЛДНР ничего не слышали? Тоже грабили и убивали, безнаказанность и сила всегда порождает беспредел.Как сказал один российский комментатор,:" Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
И ещё один немного провокационный вопрос вот Вы как бы препочли жить, как в маленьком городке в Германии численность так 40-50 тысяч, или как в Троицке Челябинской области примерно такой же численностью? Города-миллионники в расчёт не берём. Мжет тогда украинцев поймёте почему они так хотели в Европу и почему был миллионный Майдан на котором были кстати и шахтёры Донбасса, пока эммисары АП РФ не уговорили их уйти обратно.
saba: Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
Казахстан тоже хочет жить лучше, это нормально. Но все же понимают, что от расположения не убежишь, соседи Россия, Китай, со всеми надо дружить, сотрудничать, многовекторность, нашим и вашим. И это логичнее, чем взять, и полностью развернуть вектор в противоположную сторону, тем более что легитимность такого разворота вызывала вопросы. Отсюда и последствия.
saba: И ещё один немного провокационный вопрос вот Вы как бы препочли жить, как в маленьком городке в Германии численность так 40-50 тысяч, или как в Троицке Челябинской области примерно такой же численностью? Города-миллионники в расчёт не берём. Мжет тогда украинцев поймёте почему они так хотели в Европу и почему был миллионный Майдан
У меня всегда была возможность уехать в Германию и даже вызов был на руках,да и сейчас могу уехать,для этого необязательно майдан устраивать. Дело в том,что пахать на заводе за установленную кем то з\п никогда не хотелось,тут каждому своё,друзья вот работают им нравиться,один двоюродный брат то же какие то пластмассовые изделия делает уже лет 20 на одном месте,ему то же нравится,другой брат не смог так, в Россию уехал ,бизнес открыл живёт теперь на две страны.
Всей страной всё равно не уедешь! В том то и дело что украинцы и донбассовцы в том числе поначалу хотели потихоньку европейскую жизнь в Украине построить, что категорически не понравилось России. А так когда я был в Украине, это наверное какое то поветрие бывшего СССР правители ещё бестолковее чем у нас,хотя может быть на одном уровне. Коррупцию в сторону опускаем, я опять про некомпетентность и неэффективность. Просто природные условия у них такие , палку в землю воткни ,зацветёт и будет плоды давать, а люди живут очень бедно,гораздо беднее нас. Опять таки не про крупные города, если сравнивать Кременчуг где я пробыл достаточно долгое время и Днепропетровск, сейчас просто Днепр, разница как между . Даже сравнения такого в Казахстане найти не могу
Смотрел интервью Петра Своика Орде в общем про ядерную энергетику в свете строительства АЭС. Странное ощущение. Я считал Своика казахстанским политиком, а он откровенно лоббирует российские интересы и даже считает Харьковский газотурбинный завод уже российским и мечтает о том чтобы пристегнуть Казатомпром к Росатому в качестве помощника в зарубежных проектах Росатома. Не то чтобы я против того чтобы россияне строили, но всё таки надо же исходить из интересов нашей страны. Там же в этом интервью он рассказывает что электрическая часть ленинградской АЭС была поставлена и смонтирована Южной Кореей, а строительство АЭС АККУЮ в Турции встало из за того , что Сименс отказался поставлять турбины Росатому. Для чего нам проблемный,хоть и высокотехнологичный в ядерном отношении Росатом непонятно. В качестве аргумента приводит мысль о том что Южная Корея не сможет по полному циклу построить АЭС, но ведь так получается и Россия не может! Раз электрику в Ленинградской АЭС делали корейцы, а Харьков ещё захватить надо, а потом восстановить турбинный завод
лимон: а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?
Сепаратисты это те кто хочет оторвать часть страны, а на Майдане были те кто хотел захватить власть во всей стране. Вот и всё отличие. ЛДНР потому и сепаратисты, что мечтают о отрыве части территории Украины
а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?
Диву даюсь, удивляюсь, в Киеве сепаратистов не было, в 2014 году украинцы вышли на майдан, чтобы интегрироваться с Западом, это их право как жителей суверенного государства.
Конфликт между Россией и Украиной давно назревал, украинцы хотели интегрироваться с Западом, стать свободными, без рабского мышления. Российский режиссер Александр Сокуров, предсказал конфликт в Украине с Россией ещё в 2008 году. Также он тогда и чуть позже отмечал, что будет противостояние и с Казахстаном. Говорил, тот фронт прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится.
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