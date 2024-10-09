Отправлено: - 21:07

Добринцофф:

Вот и Европе нефик было выёживаться,сейчас бы то же газ брали за копейки. saba:

Цитата:Вот Вы как и все, выдаёте желаемое за действительное. Просто возьмём факты, самые крупные. Российская Федерация в 2014 году аннексировала Крым, аннексировала! Поспешный референдум ничего не значит, наоборот я считаю он сильно навредил России. Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче. И когда де факто Европа признала Крым российским, просто перестала обращать на это внимание, по прежнему покупая газ,настало 22.02.2022. Напомнить чьи войска перешли государственные границы другого. И кто тут виновник? И не надо рассказывать про муки донбассовцев, с 2014 года по 2022 год погибло около 5000 человек, сейчас количество жертв приближается к миллиону. А про муки дончан вынужденных покинуть свои дома из за притеснений народной милиции ЛДНР ничего не слышали? Тоже грабили и убивали, безнаказанность и сила всегда порождает беспредел.Как сказал один российский комментатор,:" Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"