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≡ "Бойца надо кормить хуже, чем игрока в шашки?" Депутат мажилиса возмутился стоимостью пайков в армии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50243
"Бойца надо кормить хуже, чем игрока в шашки?" Депутат мажилиса возмутился стоимостью пайков в армии
Отправлено: 10.10.24 - 11:49
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Депутат мажилиса Константин Авершин в своём депутатском запросе возмутился тем, что средняя стоимость продовольственного пайка для казахстанских солдат слишком низкая. Фактически выделенная сумма на одного военнослужащего составляет 1602,20 тенге в сутки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3570
Re: "Бойца надо кормить хуже, чем игрока в шашки?"...
Отправлено: 10.10.24 - 11:49
#1
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Эта сумма на продукты по документам. А сколько денег и продуктов воруется?
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