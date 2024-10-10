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≡ Ваучер на бесплатное питание: казахстанцев призвали не бояться сообщения с номера 1414
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50243
Ваучер на бесплатное питание: казахстанцев призвали не бояться сообщения с номера 1414
Отправлено: 10.10.24 - 09:48
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В сообщениях говорилось, что для получения цифрового ваучера на бесплатное питание для ребёнка нужно перейти по ссылке, ведущей на "Социальный кошелёк" eGov Mobile, а если приложения нет, то – в магазины приложений для возможности скачивания.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10085
Re: Ваучер на бесплатное питание: казахстанцев призвали не...
Отправлено: 10.10.24 - 09:48
#1
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А мне позвонили якобы с егов и сказали, что сейчас идёт компания по обязательной блокировки на получения кредитов и сейчас мне придёт код в смс,я его должен сказать и у меня будет стоят запрет на кредиты :lol: ,код действительно пришёл с номера 1414 и я его даже продиктовал из трёх букв х.. :lol: ,после чего "оператор" самоликвидировался.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5918
Re: Ваучер на бесплатное питание: казахстанцев призвали не...
Отправлено: 10.10.24 - 09:53
#2
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Цитата:
Добринцофф:
из трёх букв х..

Универсальный код :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4054
Re: Ваучер на бесплатное питание: казахстанцев призвали не...
Отправлено: 10.10.24 - 10:21
#3
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Цитата:
Добринцофф:
,после чего "оператор" самоликвидировался.


Моей маме несколько раз приходило сообщение с 1414 о каких-то дополнительно начисленных пенсионных денежках и какие действия нужно было совершить для их получения, что она активно игнорила, ибо уже несколько лет как на пенсии. Всё, что полагалось уже начислено и получено.
Однако, однажды она получила на счёт сумму, равную пенсии плюс 26 тыс. тен ге. Решили, что этот довесок как раз тот, о котором сообщал 1414 :-)
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