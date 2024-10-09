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≡ Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50243
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 09.10.24 - 22:58
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Депутаты мажилиса от партии Amanat требуют признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и просят генерального прокурора Берика Асылова и председателя КНБ Ермека Сагимбаева запретить их деятельность на территории Казахстана. Соответствующий запрос озвучил от имени фракции в среду в ходе пленарного заседания депутат Ринат Заитов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41984
Re: Признать Feminita экстремистской организацией требуют...
Отправлено: 10.10.24 - 00:56
#1
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Ну да, надо как в России, просто убивать их, там травят на них даже детей, которые теперь убивают геев..
У нас будет то же самое?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2083
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 04:58
#2
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Цитата:
111:

У тебя устаревшая информация. Обнови методичку.
Специальным указом Верховного ПУ орды злобных учёных изготавливают сверхмощные излучатели для дистанционного уничтожения геев и лесбух. Моментально, в море.
Также осуществляется разработки корректировки данных гамма-лучей для борьбы с противниками режима.
Запасаймя фольгой (у кухарки позаимсивуй для начала), и учись чепчики мастырить.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3570
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 09:14
#3
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Все проблемы в стране от ЛГБТ! Утопить или расстрелять всех представителей ЛГБТ и жизнь сразу наладится! Поддерживаю инициатицу наших депутатов. Коррупцию в стране победили, медицина и образование на высшем уровне! Страна наша развитая и технологичная, с высочайшим уровнем жизни! Одни только лесбиянки, геи, бисексуалы и трансвеститы портят идилию в стране! Ликвидировать всю эту нечисть, немедленно!

[Исправлено: юля елиссева, 10.10.2024 - 10:15]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3570
Признать Feminita экстремистской организацией требуют депутаты от партии Amanat
Отправлено: 10.10.24 - 09:19
#4
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4054
Re: Признать Feminita экстремистской организацией требуют...
Отправлено: 10.10.24 - 10:09
#5
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Вот это "мероприятие на тему экологии и влияния климатических изменений на женщин" под эгидой Feminita" можно считать пропагандой ЛГБТ?
А аватарку Юли с флагом ЛГБТ?
Ну, на счёт "экстремизма" явно загнули!
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