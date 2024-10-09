Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:07
Цитата:
Вот Вы как и все, выдаёте желаемое за действительное. Просто возьмём факты, самые крупные. Российская Федерация в 2014 году аннексировала Крым, аннексировала! Поспешный референдум ничего не значит, наоборот я считаю он сильно навредил России. Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче. И когда де факто Европа признала Крым российским, просто перестала обращать на это внимание, по прежнему покупая газ,настало 22.02.2022. Напомнить чьи войска перешли государственные границы другого. И кто тут виновник? И не надо рассказывать про муки донбассовцев, с 2014 года по 2022 год погибло около 5000 человек, сейчас количество жертв приближается к миллиону. А про муки дончан вынужденных покинуть свои дома из за притеснений народной милиции ЛДНР ничего не слышали? Тоже грабили и убивали, безнаказанность и сила всегда порождает беспредел.Как сказал один российский комментатор,:" Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
Добринцофф:
Вот и Европе нефик было выёживаться,сейчас бы то же газ брали за копейки. saba:
Вот и Европе нефик было выёживаться,сейчас бы то же газ брали за копейки. saba:
Вот Вы как и все, выдаёте желаемое за действительное. Просто возьмём факты, самые крупные. Российская Федерация в 2014 году аннексировала Крым, аннексировала! Поспешный референдум ничего не значит, наоборот я считаю он сильно навредил России. Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче. И когда де факто Европа признала Крым российским, просто перестала обращать на это внимание, по прежнему покупая газ,настало 22.02.2022. Напомнить чьи войска перешли государственные границы другого. И кто тут виновник? И не надо рассказывать про муки донбассовцев, с 2014 года по 2022 год погибло около 5000 человек, сейчас количество жертв приближается к миллиону. А про муки дончан вынужденных покинуть свои дома из за притеснений народной милиции ЛДНР ничего не слышали? Тоже грабили и убивали, безнаказанность и сила всегда порождает беспредел.Как сказал один российский комментатор,:" Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:13
И ещё один немного провокационный вопрос вот Вы как бы препочли жить, как в маленьком городке в Германии численность так 40-50 тысяч, или как в Троицке Челябинской области примерно такой же численностью? Города-миллионники в расчёт не берём. Мжет тогда украинцев поймёте почему они так хотели в Европу и почему был миллионный Майдан на котором были кстати и шахтёры Донбасса, пока эммисары АП РФ не уговорили их уйти обратно.
[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 22:16]
[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 22:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:27
Цитата:
Казахстан тоже хочет жить лучше, это нормально. Но все же понимают, что от расположения не убежишь, соседи Россия, Китай, со всеми надо дружить, сотрудничать, многовекторность, нашим и вашим. И это логичнее, чем взять, и полностью развернуть вектор в противоположную сторону, тем более что легитимность такого разворота вызывала вопросы. Отсюда и последствия.
saba:
Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
Казахстан тоже хочет жить лучше, это нормально. Но все же понимают, что от расположения не убежишь, соседи Россия, Китай, со всеми надо дружить, сотрудничать, многовекторность, нашим и вашим. И это логичнее, чем взять, и полностью развернуть вектор в противоположную сторону, тем более что легитимность такого разворота вызывала вопросы. Отсюда и последствия.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:29
Цитата:
Постучаться в Киев и тихонечко спросить, не против ли они провести красиво референдум в Крыму?
saba:
Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче.
Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче.
Постучаться в Киев и тихонечко спросить, не против ли они провести красиво референдум в Крыму?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 22:03
Цитата:
Сложно дотянуться до Вашего интеллекта! У меня не получается. Извилист ход Ваших мыслей и суть куда то убегает в лабиринт!
[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 23:23]
maxsaf:
Сложно дотянуться до Вашего интеллекта! У меня не получается. Извилист ход Ваших мыслей и суть куда то убегает в лабиринт!
[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 23:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 23:17
Цитата:
Ну изложите вашу версию "красивого" референдума в Крыму, и чтобы без сучка и задоринки.
saba:
Сложно дотянуться до Вашего интеллекта! У меня не получается. Извилист ход Ваших мыслей и суть куда то убегает в лабиринт!
Сложно дотянуться до Вашего интеллекта! У меня не получается. Извилист ход Ваших мыслей и суть куда то убегает в лабиринт!
Ну изложите вашу версию "красивого" референдума в Крыму, и чтобы без сучка и задоринки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 23:22
Цитата:
Был вариант со "злыми человечками", но вам бы он вообще не понравился.
saba:
без вежливых человечков
без вежливых человечков
Был вариант со "злыми человечками", но вам бы он вообще не понравился.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10085
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 00:09
Цитата:
У меня всегда была возможность уехать в Германию и даже вызов был на руках,да и сейчас могу уехать,для этого необязательно майдан устраивать.
Дело в том,что пахать на заводе за установленную кем то з\п никогда не хотелось,тут каждому своё,друзья вот работают им нравиться,один двоюродный брат то же какие то пластмассовые изделия делает уже лет 20 на одном месте,ему то же нравится,другой брат не смог так, в Россию уехал ,бизнес открыл живёт теперь на две страны.
saba:
И ещё один немного провокационный вопрос вот Вы как бы препочли жить, как в маленьком городке в Германии численность так 40-50 тысяч, или как в Троицке Челябинской области примерно такой же численностью? Города-миллионники в расчёт не берём. Мжет тогда украинцев поймёте почему они так хотели в Европу и почему был миллионный Майдан
И ещё один немного провокационный вопрос вот Вы как бы препочли жить, как в маленьком городке в Германии численность так 40-50 тысяч, или как в Троицке Челябинской области примерно такой же численностью? Города-миллионники в расчёт не берём. Мжет тогда украинцев поймёте почему они так хотели в Европу и почему был миллионный Майдан
У меня всегда была возможность уехать в Германию и даже вызов был на руках,да и сейчас могу уехать,для этого необязательно майдан устраивать.
Дело в том,что пахать на заводе за установленную кем то з\п никогда не хотелось,тут каждому своё,друзья вот работают им нравиться,один двоюродный брат то же какие то пластмассовые изделия делает уже лет 20 на одном месте,ему то же нравится,другой брат не смог так, в Россию уехал ,бизнес открыл живёт теперь на две страны.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 08:52
Цитата:
Всей страной всё равно не уедешь! В том то и дело что украинцы и донбассовцы в том числе поначалу хотели потихоньку европейскую жизнь в Украине построить, что категорически не понравилось России.
А так когда я был в Украине, это наверное какое то поветрие бывшего СССР правители ещё бестолковее чем у нас,хотя может быть на одном уровне. Коррупцию в сторону опускаем, я опять про некомпетентность и неэффективность. Просто природные условия у них такие , палку в землю воткни ,зацветёт и будет плоды давать, а люди живут очень бедно,гораздо беднее нас. Опять таки не про крупные города, если сравнивать Кременчуг где я пробыл достаточно долгое время и Днепропетровск, сейчас просто Днепр, разница как между . Даже сравнения такого в Казахстане найти не могу
Добринцофф:
уехать в Германию
уехать в Германию
Всей страной всё равно не уедешь! В том то и дело что украинцы и донбассовцы в том числе поначалу хотели потихоньку европейскую жизнь в Украине построить, что категорически не понравилось России.
А так когда я был в Украине, это наверное какое то поветрие бывшего СССР правители ещё бестолковее чем у нас,хотя может быть на одном уровне. Коррупцию в сторону опускаем, я опять про некомпетентность и неэффективность. Просто природные условия у них такие , палку в землю воткни ,зацветёт и будет плоды давать, а люди живут очень бедно,гораздо беднее нас. Опять таки не про крупные города, если сравнивать Кременчуг где я пробыл достаточно долгое время и Днепропетровск, сейчас просто Днепр, разница как между . Даже сравнения такого в Казахстане найти не могу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 08:55
Самое интересное, что люди работали, но на эту зарплату прокормить семью было проблематично. Это было в начале нулевых, уже не 90е
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 09:54
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...#37
ПолиграфЪ Боярышников:Нравится не нравится – терпи моя красавица! И вообще пишите письма Путину!
Уровень -"Шапокляк"!
ПолиграфЪ Боярышников:Нравится не нравится – терпи моя красавица! И вообще пишите письма Путину!
Уровень -"Шапокляк"!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.10.24 - 11:12
"А что в Киеве были сепаратисты?"
а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?
а кто майдан устроил в 2014 и захватил власть? или это другое?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать