Отправлено: - 10:21

Добринцофф:

,после чего "оператор" самоликвидировался.

Цитата:Моей маме несколько раз приходило сообщение с 1414 о каких-то дополнительно начисленных пенсионных денежках и какие действия нужно было совершить для их получения, что она активно игнорила, ибо уже несколько лет как на пенсии. Всё, что полагалось уже начислено и получено.Однако, однажды она получила на счёт сумму, равную пенсии плюс 26 тыс. тен ге. Решили, что этот довесок как раз тот, о котором сообщал 1414