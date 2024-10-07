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abaika95:

мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос тоесть дословно король (царь) христос костанайской области? век живи-век узнавай что то новое из иудаизма

Цитата:они отвергают про кого дословно написали .и определенными процедурами хотят воскреситьРебе Король Мошиах . есть ритуалы которые могут вернуть его. они не считают что он умер .