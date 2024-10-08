Отправлено: - 09:00

юля елиссева:

«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Сейчас у форумных путинистов будет разрыв пуканов! Зальют форум фекалиями!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.10.2024 - 13:22]

Цитата:Фак!Недостойно женщины, хотя сомневаюсь, что под этим ником женщина.