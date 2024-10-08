«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 15:29
6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны. Читать новость
Почему не было рекламы? Многие бы пошли послушать талантливых ребят! А тупинистов везде хватает, особенно диванных ..в самой России уже все закрыли рот , потому что устали от войны. Уже некому по сути воевать..Молодцы украинцы! Не обученные не имеющие понятия о войне в начале воины футбольные фанаты дали такой отпор вооружённым до зубов оккупантам что они бежали без оглядки забыв что планировали завоевать Кииев за три дня!
На вкус и цвет, как говорится! А для меня Бутырка и большинство так называемого " шансона" это самое слово.Хотя где настоящий шансон, французская песня и "блатной" репертуар рядом сидели? Но большинству нравится, отдельные песни исполненные талантливо и мне тоже, но изображать из себя музыкального эксперта и обзывать разными словами, то что мне не по душе я не стал бы!
Все намного проще. Это очевидно. Ребята живут на западе, а песенки поют на русском. Это сразу привлечёт внимание. Поэтому и льют на Россию помои. А то выдворят, квартиры позабирают. А карьера практически их завершена. В карманах пусто. Скоро Незлобин прилетит из Америки. Мереке обезательно пойдёт на концерт смеяться над его шутками) особенно про щедрую Россию матушку.
Поправочка: - 500 зрителей:- половина плебс, половина- ВИП.
Цитата:
111: них есть СВОЕ мнение!
....и дальше - ЧТО ?? Тема войны, пардон СВО - уже НИКОМУ не интересна, впрочем всего лишь какие то 7 нот могут кормить ВСЮ жизнь, например "Иглз" кормит всего одна песня: "Отель Калифорния".
Цитата:
Алиса: кататься по окраинам России,
....отголоски, имперского мышления- какая окраина - Костанай - это Казахстан - кто нибудь вбейте им это в голову. Интересно - катаясь по окраинам империи ( так они считают) они заедут в Шымкент или Тараз ??
Цитата:
111: бабло падает и нормально,
Сколько стоил билет на их концерт в окраине России- в Костанае ??
Это разве БИТ: - бит - это 2/4 или 4/4, а то что вы предложили это обыкновенный пацанский или даже мальчишечный РЭП для велосипедистов.
В моем понимании, в моей ассоциации - водители фур, дальнебойщики- это крутые мужики, лет 35-55, уверенные в себе, в кожанках, типа рокеров, слушающие рок, или хэви-метал, ну или мужицкий шансон ( не Успенских и прочих некрасивых дам).
ACROS: это крутые мужики, лет 35-55, уверенные в себе, в кожанках, типа рокеров,
контенгент тут разный) Всего хватает. Есть бывшие бизнесмены которые прогорели, есть лохи - подкаблучники которых жены из дома повыгоняли, есть бывшие зэки сидевшие за убийства,сёмейные экипажы муж и жена, есть дебилы и подонки, есть тормаза необучаеиые) но все равно очень много хороших замечательных сильных ребят.
Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 98
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать