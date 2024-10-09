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≡ Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50240
Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 13:53
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Приговор бывшему диджею бара James Bond 25-летнему Игорю ФОМИНЫХ вынесли в Костанайском областном суде сегодня, 9 октября. Его признали виновным в убийстве по неосторожности 37-летнего посетителя бара Биржана Жунусова.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1505
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 13:53
#1
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Всё таки решили парню жизнь сломать,да.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
62
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 14:10
#2
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В данном конкретном случае апелляционный приговор суда апелляционной инстанции вытекает из постановления кассационной инстанции Верховного Суда Республики Казахстан.

Высшая судебная инстанции страны ранее отменила как незаконные оправдательные судебные акты суда №2 города Костаная и судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда.

Соответственно, выводы Верховного Суда Республики Казахстан относительно фактических обстоятельств данного уголовного дела, равно как и оценка этих обстоятельств, обязательны для нижестоящих судебных инстанций при новом рассмотрении уголовного дела, в том числе, они обязательны и для Костанайского областного суда.

Что и произошло в данном случае.

Верховный Суд ранее установил, что Жунусов действительно спровоцировал драку, однако смертельные травмы он получил после того, как прекратил противоправное поведение и перестал драться. Однако сначала защищавшаяся сторона на этом не остановилась и продолжила свои действия, уже не носящие в таком случае оборонительный характер, так как нападающий свои действия прекратил.

Поэтому Верховный Суд и пришёл к выводу, что отсутствует необходимая оборона, а имела место быть оборона, перешедшая в нападение.

Таковы выводы кассационной коллегии Верховного Суда, которые она сделала из просмотра видеозаписи инцидента. Другие выводы нижестоящие суды относительно конкретно этих обстоятельств и их правовой оценки сделать никак не могли, тем самым вступив в спор с Высшей судебной инстанцией страны, что просто невозможно, да и недопустимо.

Верховный Суд в своём постановлении №2уп-282-24 от 13.08.2024г., в частности, указал (цитаты):

- На видеозаписи достоверно зафиксировано, что Фоминых вступил в драку, когда разнимали конфликтующих, соответственно, угрозы не было.
- При этом, на видео установлено, что Фоминых наносит потерпевшему два удара кулаком. В свою очередь Жунусов пытается нанести удар левой ногой в область колена Фоминых, в этот момент Фоминых наносит удар в область головы потерпевшего.
- Сам потерпевший находился в состоянии тяжелого опьянения, едва стоя на ногах, не мог нести реальную угрозу жизни и здоровью Фоминых.
- Если лицо, совершившее провокацию, реально не причинило вреда, то оснований расценивать ответные действия спровоцированного человека как совершенные в состоянии необходимой обороны не имеется. Такие действия влекут ответственность на общих основаниях.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 14:19
#3
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Вот он Справедливый Казахстан! В следующий раз когда пьяный урод полезет в драку, убирай руки и подставляй свою голову, пусть он тебя убьёт, зато будет сидеть в тюрьме! Будешь там в небытие потирать руки, зато я был прав!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 14:23
#4
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Знал одного парня из Троицка Челябинской области. К нему втроем приехали разбираться с обрезом,он вышел с ножом. Парень здоровый, двоих покалечил, одного ножом в ногу ударил ,перебил бедренную артерию, сам вызвал тогда ещё милицию и сел за превышение необходимой обороны! По логике наших судей, бывших советских, надо быть "толстовцем" и строго следовать библейской заповеди" ударили по левой щеке, подставь правую"!

[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 15:25]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3566
Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 14:24
#5
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Таки не верю, что он виноват...

[Исправлено: юля елиссева, 09.10.2024 - 15:25]
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
62
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 14:41
#6
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По сути, судьба Игоря Фоминых была решена окончательно 13 августа 2024 года - в день вынесения постановления кассационной коллегией Верховного Суда Республики Казахстан об удовлетворении протеста Генерального прокурора Республики Казахстан об отмене как незаконных оправдательных судебных актов местных судов Костанайской области по этому уголовному делу.

Что мы видим сейчас, это же практически просто формальности - по определению ни виновности или невиновности Фоминых, а по определению размера наказания.

Просто элементарно потому, что уже всё решили и всё оценили задолго до дня сегодняшнего, и решили и оценили носители верховной судебной власти - и в своём постановлении Верховный Суд дал конкретные указания нижестоящим судам, как рассматривать это дело.

Так что тут новость ни в том, что осудили Фоминых, а лишь в том, сколько ему назначили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6497
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 16:10
#7
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Цитата:
EvilWizard:
уже всё решили и всё оценили


То есть: - два предыдущих судей, вынесших оправдательные приговоры - НЕПРФЕССИОНАЛЬНЫ и НЕКОМПЕТЕНТНЫ или - ИМ элементарно ЗАНЕСЛИ.
А как же- НЕЗАВИСИМОСТЬ судьи и руководствуясь Законом и прочими внутренними человеческим судейскими ценностями. Или это - бред выдуманный идеалистами и для лохов ??
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
62
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 17:29
#8
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Цитата:
ACROS:
НЕПРФЕССИОНАЛЬНЫ и НЕКОМПЕТЕНТНЫ или - ИМ элементарно ЗАНЕСЛИ


Конечно, не могу дать оценку этим обстоятельствам. Рассуждать и предполагать можно сколько угодно на тему судебных ошибок или умышленных неправосудных судебных актов.

Я лишь констатировал факты относительно рассмотрения этого дела Верховным судом, изложил движение этого дела и обстоятельства, которые не отражены тут в самой статье, но установлены Высшей судебной инстанцией страны ещё в августе месяце, и являлись ключевыми для сегодняшнего апелляционного обвинительного приговора по Фоминых.

Могу лишь констатировать ещё некоторые моменты. Оправдательный приговор судом первой инстанцией был постановлен судьёй суда №2 г.Костаная единолично.

Постановление суда апелляционной инстанции об оставлении без изменения оправдательного приговора вынесено судьёй областного суда также единолично.

Верховный суд же, отменяя прежние судебные акты, и рассматривая это уголовное дело, действовал коллегиальным составом (значит, вероятность ошибки сама по себе только лишь на основании этого ниже, чем в первой инстанции или апелляции).

В целом же можно отметить, что коллегиальный состав суда более надёжен, в нём у судей есть возможность обсуждать, спорить, анализировать, выработать общее решение. Поэтому и непонятно, почему у нас до сих пор такое процессуальное законодательство, что апелляционная инстанция рассматривает целый набор уголовных правонарушений единоличным составом суда (когда даже все гражданские дела в апелляции рассматриваются коллегиально).
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
62
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 17:50
#9
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Кстати, в названии статьи неточность есть, указано, что "Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная". Это второй приговор вынесли, ни третий.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1474
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 18:35
#10
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в слове "СУД" было допущено 4 ошибки
там слово "ЦИРК"
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2055
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 18:59
#11
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Цитата:
По словам судьи, необходимая оборона в действиях Фоминых также отсутствовала, так его здоровью и жизни реальной угрозы не было.
- По камерам видно, что Фоминых некоторое время наблюдает за дракой, - сообщила судья. - Потом Лысенко сам захотел продолжения конфликта, когда он уже почти затихал - компания от бара перешла на автостоянку. И в какой-то момент Фоминых решил принять участие в драке

Источник:

Да у Игоря ФОМИНЫХ заиграл адреналин, плюс в груди давило шовинизм и национализм..маленький срок, лет 5 надо было строгоо режима
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41960
Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 19:18
#12
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Расула Мирзаева тоже приговорили к двум годам за ровно такое же.
Ну да, бывает конечно.
Но за такое сажают..
У нас после школы пацан так дал одному алкашу в деревне, тот об асфальт головой, тоже на полтора года..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
374
Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...
Отправлено: 09.10.24 - 20:35
#13
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Думаю, что в будущем в апелляционной инстанции по уголовным делам областных судов, вместо одного судьи выносящего приговор, будут рассматривать три судьи! Кроме того, необходимо проводить в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных дел по преступлениям средней тяжести, тяжким или особо тяжким преступлениям или резонансным уголовным делам видеопоказ по телевидению для всего населения Костанайской области! Тогда будет всему населению видно и понятно! Ведь у же есть такие видео когда судили Болшимбаева Куандыка, когда он убил свою супругу! Видео этого процесса, который вела бывшая судья Костанайского городского суда Кульбаева, видела вся страна! Вот это был настоящий показательный суд! Поэтому надо проводить постоянно показательные судебные процессы, поскольку у гос-ва есть ресурсы проводить их в целях профилактики с одной лишь целью- реализация принципа Справедливого Казахстана, который не должен вызывать двойных стандартов у населения при вынесении любого решения, в том числе и приговоров! Приговор должен носить справедливость при наличии принципа законности и обоснованности!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1474
Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в третий раз вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 21:09
#14
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абике!
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