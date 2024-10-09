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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:07
#12901
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Цитата:
Добринцофф:
Вот и Европе нефик было выёживаться,сейчас бы то же газ брали за копейки. saba:

Вот Вы как и все, выдаёте желаемое за действительное. Просто возьмём факты, самые крупные. Российская Федерация в 2014 году аннексировала Крым, аннексировала! Поспешный референдум ничего не значит, наоборот я считаю он сильно навредил России. Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче. И когда де факто Европа признала Крым российским, просто перестала обращать на это внимание, по прежнему покупая газ,настало 22.02.2022. Напомнить чьи войска перешли государственные границы другого. И кто тут виновник? И не надо рассказывать про муки донбассовцев, с 2014 года по 2022 год погибло около 5000 человек, сейчас количество жертв приближается к миллиону. А про муки дончан вынужденных покинуть свои дома из за притеснений народной милиции ЛДНР ничего не слышали? Тоже грабили и убивали, безнаказанность и сила всегда порождает беспредел.Как сказал один российский комментатор,:" Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:13
#12902
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И ещё один немного провокационный вопрос вот Вы как бы препочли жить, как в маленьком городке в Германии численность так 40-50 тысяч, или как в Троицке Челябинской области примерно такой же численностью? Города-миллионники в расчёт не берём. Мжет тогда украинцев поймёте почему они так хотели в Европу и почему был миллионный Майдан на котором были кстати и шахтёры Донбасса, пока эммисары АП РФ не уговорили их уйти обратно.

[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 22:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:27
#12903
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Цитата:
saba:
Нефиг х..лам было хотеть жить лучше, чем мы, в Европу они захотели, сидели бы под Россией ничего бы не было"

Казахстан тоже хочет жить лучше, это нормально. Но все же понимают, что от расположения не убежишь, соседи Россия, Китай, со всеми надо дружить, сотрудничать, многовекторность, нашим и вашим. И это логичнее, чем взять, и полностью развернуть вектор в противоположную сторону, тем более что легитимность такого разворота вызывала вопросы. Отсюда и последствия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:29
#12904
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Цитата:
saba:
Надо было его провести без сучка и задоринки,без вежливых человечков , Крым бы всё равно проголосовал бы за Россию, потому что там живут богаче.

Постучаться в Киев и тихонечко спросить, не против ли они провести красиво референдум в Крыму? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 22:03
#12905
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Цитата:
maxsaf:

Сложно дотянуться до Вашего интеллекта! У меня не получается. Извилист ход Ваших мыслей и суть куда то убегает в лабиринт!

[Исправлено: saba, 09.10.2024 - 23:23]
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