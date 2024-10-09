Отправлено: - 19:51

Добринцофф:

вот двоюродный брат который одним из первых переехал в Германию и 20 лет отпахал на матрассовом заводе ,сейчас в России живёт и с улыбкой рассказывает про те времена,теперь у него

Цитата:Скажу больше, у меня сосед тут Леха, там прожил тоже 20 лет, другая соседка прожила 7 лет и вернулась, тут замуж за казаха вышла и имеет 5 детей, юра холодильщик там года выдержать не смог, вернулся в Рудный в свой коттедж и дальше ремонтирует бытовую технику.Так все они жили там далеко ДО войны и вернулись, Роза, казашка из Германии скупает тут на стадии котлована хаты, пока живет в Германии.Но и уезжающих туда достаточно, недавно опять уехала с дочкой, первый раз жила, и что то ее выкинули от туда, сейчас опять уехала месяц назад.