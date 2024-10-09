111: Значит все таки друзья переедут обратно в богатую Россию?
Друзья нет,ипотеку уже выплатили,дом свой,конечно германия уже не та ,но им там нравиться, пока только в гости сюда в Казахстан едут,в конце октября должны прилететь,а вот двоюродный брат который одним из первых переехал в Германию и 20 лет отпахал на матрассовом заводе ,сейчас в России живёт и с улыбкой рассказывает про те времена,теперь у него свой бизнес в Краснодарском крае,в Германию конечно ездит,но в основном в России живёт.
Как Добринцов все таки прав.. Загнивающий запад. Кстати :
-Между тем, популярнейшему российскому слогану «Загнивающий запад» исполнилось 182 года! Как известно, его автором был известный российский литератор и общественный деятель XIX века, славянофил Степан Шевырев (1806-1864)
Добринцофф: вот двоюродный брат который одним из первых переехал в Германию и 20 лет отпахал на матрассовом заводе ,сейчас в России живёт и с улыбкой рассказывает про те времена,теперь у него
Скажу больше, у меня сосед тут Леха, там прожил тоже 20 лет, другая соседка прожила 7 лет и вернулась, тут замуж за казаха вышла и имеет 5 детей, юра холодильщик там года выдержать не смог, вернулся в Рудный в свой коттедж и дальше ремонтирует бытовую технику. Так все они жили там далеко ДО войны и вернулись, Роза, казашка из Германии скупает тут на стадии котлована хаты, пока живет в Германии. Но и уезжающих туда достаточно, недавно опять уехала с дочкой, первый раз жила, и что то ее выкинули от туда, сейчас опять уехала месяц назад.
Добринцофф: Всё было,пока Россию доили и за копейки брали э
Мне всегда интересны такие разговоры. Типа Россию доили или иноагенты зарабатывали на России. Что Россию под дулом пистолета заставляли продавать газ в Европу или россиян силком сгоняли на концерты макаревича, Галкина и иже с ними? Ей Богу, все здесь клянутся, что телевизор не смотрят, а несут ту же самую телевизионную пургу. А что теперь газ в Китай за полкопейки продают, а те ещё и кочевряжатся, юани из России обратно не берут. А Фольксваген с помпой открыл завод в Польше работающий на ВИЭ, а в Германии закрывает. Может дело всё в дорогой рабочей силе и большой себестоимости продукции? Психология изменилась, не нужны сейчас качественные авто надолго, гарантию отслужат и на помойку. А у Фольксвагена продукция дорогая, жалко купить и потом выкинуть за бесценок, вот продажи и падают, а энергоносители это уже не самая главная причина кризиса. Заводы концерна БАСФ тоже собрались переезжать в США, неужели из за нехватки дешёвого российского газа? Поближе к дорогому(как утверждает Москва) американскому, сланцевому?
saba: Заводы концерна БАСФ тоже собрались переезжать в США, неужели из за нехватки дешёвого российского газа?
Заводы не знаю,но вот немцы те что побогаче, сейчас массово переезжают в другие страны в том числе и в США. Это наши бедолаги у которых здесь ничего не было,а там есть какая никая работа и более менее стабильный заработок рады и этому. Кстати друзья вот написали,с машины колёса сняли и свой дом они камерами обвешали,осталось ещё решётки на первом этаже поставить и будет как дома в Казахстане
Добринцофф: ,но вот немцы те что побогаче, сейчас массово переезжают в другие страны
Когда мой друг из Германии в первый раз приезжал, тоже самое рассказывал, а это уже лет 20 прошло. Говорил настоящие немцы массово переезжают в Латинскую Америку, а на их место приезжают турки. Всё же таки история циклична.
abaika95: А Макс не выходит на митинги не возмущается у себя в стране а возмущается у нас на форуме
Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами. Украина, Россия или другие какие-то страны тут ни при чем, чем бы там не закончилось, и моя политическая позиция ни при чем, Иначе я бы её выражал где-то на других форумах или в соцсетях. Я буду и дальше вас двоих доставать, даже если вы оба Путину в любви признаетесь
Добринцофф: о вот немцы те что побогаче, сейчас массово переезжают в другие страны в том числе и в США.
Ну "массово" слишком преувеличено. Также как и Цитата:
saba: Говорил настоящие немцы массово переезжают в Латинскую Америку
Была программа лет 20-25-ть назад, распространяемая бог знает кем, по переезду то ли в Уругвай, то ли Парагвай. Участок как в Сибири, только тепло и пахать надо! :) Бред полный. Да несколько сотен может и тысяч и уехало. Только это всё не богатые, а середнячок. Богатые тут бизнес ведут. Я тоже на пенсии скорее всего на Канары и в Грецию перееду. Не потому, что тут пенсии может быть будет не хватать, а просто потому, что там тепло и море.
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