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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 19:45
#12886
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Цитата:
111:
Значит все таки друзья переедут обратно в богатую Россию?

Друзья нет,ипотеку уже выплатили,дом свой,конечно германия уже не та ,но им там нравиться, пока только в гости сюда в Казахстан едут,в конце октября должны прилететь,а вот двоюродный брат который одним из первых переехал в Германию и 20 лет отпахал на матрассовом заводе ,сейчас в России живёт и с улыбкой рассказывает про те времена,теперь у него свой бизнес в Краснодарском крае,в Германию конечно ездит,но в основном в России живёт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 19:46
#12887
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Как Добринцов все таки прав..
Загнивающий запад.
Кстати :

-Между тем, популярнейшему российскому слогану «Загнивающий запад» исполнилось 182 года! Как известно, его автором был известный российский литератор и общественный деятель XIX века, славянофил Степан Шевырев (1806-1864)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 19:51
#12888
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Цитата:
Добринцофф:
вот двоюродный брат который одним из первых переехал в Германию и 20 лет отпахал на матрассовом заводе ,сейчас в России живёт и с улыбкой рассказывает про те времена,теперь у него

Скажу больше, у меня сосед тут Леха, там прожил тоже 20 лет, другая соседка прожила 7 лет и вернулась, тут замуж за казаха вышла и имеет 5 детей, юра холодильщик там года выдержать не смог, вернулся в Рудный в свой коттедж и дальше ремонтирует бытовую технику.
Так все они жили там далеко ДО войны и вернулись, Роза, казашка из Германии скупает тут на стадии котлована хаты, пока живет в Германии.
Но и уезжающих туда достаточно, недавно опять уехала с дочкой, первый раз жила, и что то ее выкинули от туда, сейчас опять уехала месяц назад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 19:53
#12889
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Цитата:
Добринцофф:
но им там нравиться,

Так они сколько получают, по 100 ойро?
В месяц?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 19:59
#12890
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Гнилой Запад


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:00
#12891
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Цитата:
Добринцофф:
Всё было,пока Россию доили и за копейки брали э

Мне всегда интересны такие разговоры. Типа Россию доили или иноагенты зарабатывали на России. Что Россию под дулом пистолета заставляли продавать газ в Европу или россиян силком сгоняли на концерты макаревича, Галкина и иже с ними? Ей Богу, все здесь клянутся, что телевизор не смотрят, а несут ту же самую телевизионную пургу.
А что теперь газ в Китай за полкопейки продают, а те ещё и кочевряжатся, юани из России обратно не берут. А Фольксваген с помпой открыл завод в Польше работающий на ВИЭ, а в Германии закрывает. Может дело всё в дорогой рабочей силе и большой себестоимости продукции? Психология изменилась, не нужны сейчас качественные авто надолго, гарантию отслужат и на помойку. А у Фольксвагена продукция дорогая, жалко купить и потом выкинуть за бесценок, вот продажи и падают, а энергоносители это уже не самая главная причина кризиса. Заводы концерна БАСФ тоже собрались переезжать в США, неужели из за нехватки дешёвого российского газа? Поближе к дорогому(как утверждает Москва) американскому, сланцевому?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:00
#12892
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А Казакстан процветает благодаря Путину!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:13
#12893
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Цитата:
abaika95:
Ну переехал же к английскому Языку

Его я хочу знать и знаю ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:23
#12894
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Цитата:
111:
А Казакстан процветает благодаря Путину!

Зря стараешься - тебе это уже не поможет :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:24
#12895
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Цитата:
saba:
А что теперь газ в Китай за полкопейки продают

Вот и Европе нефик было выёживаться,сейчас бы то же газ брали за копейки.
saba:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:29
#12896
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Цитата:
saba:
Может дело всё в дорогой рабочей силе и большой себестоимости продукции?

Ну естественно,и как вы считаете ,что выберет покупатель?
А люди которые производили эти дорогие машины и теперь остались без работы,как им быть?
Цитата:
saba:
Психология изменилась, не нужны сейчас качественные авто надолго, гарантию отслужат и на помойку.

У кого изменилась у Вас?
У меня ничего не изменилось я не готов каждые 3 года по 15-20лямов за новую машину отдавать,а старую выкидывать на помойку.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:33
#12897
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Цитата:
saba:
Заводы концерна БАСФ тоже собрались переезжать в США, неужели из за нехватки дешёвого российского газа?

Заводы не знаю,но вот немцы те что побогаче, сейчас массово переезжают в другие страны в том числе и в США.
Это наши бедолаги у которых здесь ничего не было,а там есть какая никая работа и более менее стабильный заработок рады и этому.
Кстати друзья вот написали,с машины колёса сняли и свой дом они камерами обвешали,осталось ещё решётки на первом этаже поставить и будет как дома в Казахстане :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:54
#12898
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Цитата:
Добринцофф:
,но вот немцы те что побогаче, сейчас массово переезжают в другие страны

Когда мой друг из Германии в первый раз приезжал, тоже самое рассказывал, а это уже лет 20 прошло. Говорил настоящие немцы массово переезжают в Латинскую Америку, а на их место приезжают турки. Всё же таки история циклична.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 20:58
#12899
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Цитата:
abaika95:
А Макс не выходит на митинги не возмущается у себя в стране а возмущается у нас на форуме

Потому что мне нравится тебя и 111 доставать, любыми доступными способами. Украина, Россия или другие какие-то страны тут ни при чем, чем бы там не закончилось, и моя политическая позиция ни при чем, Иначе я бы её выражал где-то на других форумах или в соцсетях. Я буду и дальше вас двоих доставать, даже если вы оба Путину в любви признаетесь :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 21:07
#12900
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Цитата:
Добринцофф:
о вот немцы те что побогаче, сейчас массово переезжают в другие страны в том числе и в США.

Ну "массово" слишком преувеличено. Также как и
Цитата:
saba:
Говорил настоящие немцы массово переезжают в Латинскую Америку

Была программа лет 20-25-ть назад, распространяемая бог знает кем, по переезду то ли в Уругвай, то ли Парагвай. Участок как в Сибири, только тепло и пахать надо! :) Бред полный. Да несколько сотен может и тысяч и уехало. Только это всё не богатые, а середнячок. Богатые тут бизнес ведут.
Я тоже на пенсии скорее всего на Канары и в Грецию перееду. Не потому, что тут пенсии может быть будет не хватать, а просто потому, что там тепло и море. :-)
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