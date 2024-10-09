Re: Смертельный удар возле бара James Bond - Бывшему диджею в...

Отправлено: - 14:10

В данном конкретном случае апелляционный приговор суда апелляционной инстанции вытекает из постановления кассационной инстанции Верховного Суда Республики Казахстан.



Высшая судебная инстанции страны ранее отменила как незаконные оправдательные судебные акты суда №2 города Костаная и судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда.



Соответственно, выводы Верховного Суда Республики Казахстан относительно фактических обстоятельств данного уголовного дела, равно как и оценка этих обстоятельств, обязательны для нижестоящих судебных инстанций при новом рассмотрении уголовного дела, в том числе, они обязательны и для Костанайского областного суда.



Что и произошло в данном случае.



Верховный Суд ранее установил, что Жунусов действительно спровоцировал драку, однако смертельные травмы он получил после того, как прекратил противоправное поведение и перестал драться. Однако сначала защищавшаяся сторона на этом не остановилась и продолжила свои действия, уже не носящие в таком случае оборонительный характер, так как нападающий свои действия прекратил.



Поэтому Верховный Суд и пришёл к выводу, что отсутствует необходимая оборона, а имела место быть оборона, перешедшая в нападение.



Таковы выводы кассационной коллегии Верховного Суда, которые она сделала из просмотра видеозаписи инцидента. Другие выводы нижестоящие суды относительно конкретно этих обстоятельств и их правовой оценки сделать никак не могли, тем самым вступив в спор с Высшей судебной инстанцией страны, что просто невозможно, да и недопустимо.



Верховный Суд в своём постановлении №2уп-282-24 от 13.08.2024г., в частности, указал (цитаты):



- На видеозаписи достоверно зафиксировано, что Фоминых вступил в драку, когда разнимали конфликтующих, соответственно, угрозы не было.

- При этом, на видео установлено, что Фоминых наносит потерпевшему два удара кулаком. В свою очередь Жунусов пытается нанести удар левой ногой в область колена Фоминых, в этот момент Фоминых наносит удар в область головы потерпевшего.

- Сам потерпевший находился в состоянии тяжелого опьянения, едва стоя на ногах, не мог нести реальную угрозу жизни и здоровью Фоминых.

- Если лицо, совершившее провокацию, реально не причинило вреда, то оснований расценивать ответные действия спровоцированного человека как совершенные в состоянии необходимой обороны не имеется. Такие действия влекут ответственность на общих основаниях.