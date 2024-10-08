Отправлено: - 14:13

ACROS:

Отдайте на капремонт

Цитата:Как сейчас помню срок эксплуатации официальный Маз 500 в СССР был 10 лет! А так делали капремонт и катались по 30 и до сих пор иногда в городе вижу. Им уже лет 50-60 наверное. Вы такой путь предлагаете для акима славного города Костанай?Автомобилю 14! лет действительно пора менять. И вот это бормотание про 100% износ ни к чему, зачем оправдываться? Привыкли чиновники на публику унижаться. Должны быть чёткие правила, отъездил гарантию, а это обычно на корейские и китайские авто 5 лет, авто на аукцион и плановый закуп нового.