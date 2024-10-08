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≡ "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50238
"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
Отправлено: 08.10.24 - 21:33
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Об этом стало известно сегодня, 8 октября, на заседании постоянной комиссии городского маслихата. Озвучивать конкретные траты, которые предлагают добавить в бюджет, почему-то не стали, раздав депутатам распечатки с подробными данными. Некоторые пункты вызвали вопросы.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
879
"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 13:26
#15
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Цитата:
ACROS:
что сельский или районный аким передвигаться по бездорожью и сугробам ?

А этим двоим зачем? Как "наруководили" так пусть и ездят по "наруковоженному" на пузотерках
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5910
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 09.10.24 - 14:13
#16
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Цитата:
ACROS:
Отдайте на капремонт

Как сейчас помню срок эксплуатации официальный Маз 500 в СССР был 10 лет! А так делали капремонт и катались по 30 и до сих пор иногда в городе вижу. Им уже лет 50-60 наверное. Вы такой путь предлагаете для акима славного города Костанай?
:-) Автомобилю 14! лет действительно пора менять. И вот это бормотание про 100% износ ни к чему, зачем оправдываться? Привыкли чиновники на публику унижаться. Должны быть чёткие правила, отъездил гарантию, а это обычно на корейские и китайские авто 5 лет, авто на аукцион и плановый закуп нового.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
632
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 09.10.24 - 15:33
#17
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за 5 миллионов можно сделать ремонт и практически обновить всю машину. Поэтому после такого ремонта аким может еще лет 10 спокойно кататься на старом авто.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1014
"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 16:54
#18
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Думаю, что для езды по ГОРОДУ не нужен ни кроссовер, ни джип, ни Lexus, ни Land Cruiser. Почему бы не быть ближе к народу, купите гранту, поездите на принимаемых вами дорогах; постойте в пробках без кондиционера на солнцепеке, без единого намека на тень (результаты ваших трудов).

В городе можно и на бюджетном Седане поездить. Представительский класс и ни пунктом ниже 8-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3566
"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
Отправлено: 09.10.24 - 17:44
#19
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Цитата:
vofkakst:
упите гранту, поездите на принимаемых вами дорогах;

Кобальт для акима - самое оно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5910
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 09.10.24 - 18:11
#20
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Цитата:
рихард:
Поэтому после такого ремонта аким может еще лет 10 спокойно кататься на старом авто.

Первому иномарку(Вольво 940) подарили кажется Укину! Тоже можно было бы ездить на ней до сих пор, если постоянно капремонт делать! А что ездят же до сих пор по городу Москвичи, наверное каждый год ремонт делают. Может не стоит глупостями заниматься?
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