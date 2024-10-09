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Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50236
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 09:47
Стоимость атомной электростанции (АЭС) в Казахстане в ходе строительства с учетом инфляции может вырасти до 50%, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр. При этом, он подчеркнул, что стоимость АЭС составляет коммерческую тайну.
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Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 09:47
Строится АЭС 5-7 лет, 10 это уже перебор, а ввод новых энергоблоков- по мере готовности- хоть 20-30 лет, это прирастание мощностей, как новые котлы на ТЭЦ- ТЭЦ работает, а новые котлы монтируют.. В конце концов есть блочно-модульные АЭС- те возводятся еще быстрее- все зависит от финансирования и желания заказчика быстрее получить то что он хочет..
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:02
А по стоимости в 1998 году когда Россия предлагала вместо демонтажа шахт в Державинске перевести их на выработку тепловой электроэнергии это стоило 128-136 миллионов долларов. Это тогда можно было все сделать и получать дешевую энергию. Команда Елбасы все оборудование и сами ракеты передали на демонтаж американцам, продав заодно фактически их устройство, ха спасибо. Ну кто-то в свой карман за разглашение военной тайны все равно получил(((( А местные чиновники (г-н Мейстер) вынуждены были на предложение перевести на выработку электроэнергии отвечать, что у нас не загружена до конца Экибастузская ГРЭС.... Как быстро мощность Экибастуза нивелировалась, да и оборудование однозначно устарело, что вопрос об АЭС стал безотлагательным. И все равно- на референдуме баки распилили. Если так будет и при строительстве- то грех обижаться что цена будет расти и сроки тоже. Наши чиновники к этому готовы и проговаривают это вслух. Молодцы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3563
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 10:08
Цитата:
у нас наземное метро в Астане, которое в других странах возводят за 3-4 года, строят уже больше десятиления. Чего уж говорить об АЭС? Точно будут стоить не меньше 15 лет. А учитывая, что коррупцию в нашей стране никто не отменял, строительсво АЭС подоражает в разы, а не на какие-то 50%.
Михаил:
Строится АЭС 5-7 лет, 10 это уже перебор,
Строится АЭС 5-7 лет, 10 это уже перебор,
у нас наземное метро в Астане, которое в других странах возводят за 3-4 года, строят уже больше десятиления. Чего уж говорить об АЭС? Точно будут стоить не меньше 15 лет. А учитывая, что коррупцию в нашей стране никто не отменял, строительсво АЭС подоражает в разы, а не на какие-то 50%.
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:22
"Поэтому мировая практика разного уровня удорожания быть готовыми к 50% росту"
...
Какой-то невнятный набор слов...
...
Какой-то невнятный набор слов...
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:24
"...и многие страны на эту цифру не откроют..."
...
Что не откроют?
...
Что не откроют?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 679
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:24
ну позвоните узбекам в конце концов? они знают как быстро строить.
пока тут мягкие органы господина скляра мнут, референдируют - они и лрт построили и аэс недалеко от границы запустили. Позорники
пока тут мягкие органы господина скляра мнут, референдируют - они и лрт построили и аэс недалеко от границы запустили. Позорники
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1013
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 10:28
А потом в случае чего - вы сами сделали выбор на референдуме, не жалуйтесь))
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 83
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 10:34
Цитата:
Что это за технология ?
Михаил:
вместо демонтажа шахт в Державинске перевести их на выработку тепловой электроэнергии
вместо демонтажа шахт в Державинске перевести их на выработку тепловой электроэнергии
Что это за технология ?
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:33
Блочно модульные АЭС ставятся на подводные лодки, ледоколы , недавно были поставлены на 2 баржи для снабжения электричеством Чукотки и останавливаемой и охлаждаемой Кольской АЭС. В перевозимом варианте со всеми защитами, кроме капонира, представляют собой максимум 5 жд вагонов, при монтаже соответственно в размерах уменьшаются. Есть возможность при установке на головную часть демонтированной ядерной ракеты (без разгонного модуля) обеспечивать теплом и электричеством город с количеством жителей 100-130 тысяч человек- все зависит от головного устройства ( или как его называют - топки) Для каждого случая разрабатывается отдельно
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:34
перезарядка топливного модуля осуществляется по мере выработки один раз в 7-11 лет
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:50
Точно также как есть из этой технологии энергоустановка объемом 2 кубических метра, которая при установке с многоэтажный дом до 9 этажей и подводке газа может снабжать весь подъезд до 50 000 квт/час электроэнергии и теплом и горячей водой. Только кто даст с такими установками влезть в монопольный рынок энергетиков и тепловиков??? Стоит от 18 до 32 000 баксов, причем работает в автоматическом режиме
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:51
Извиняюсь- 50 КВТ
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:53
Все что создается для военных целей вполне реально может служить на гражданке- все компактное, надежное
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 83
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 12:11
Цитата:
Спасибо !
Михаил:
Михаил
Михаил
Спасибо !
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