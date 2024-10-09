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≡ Крупную партию насвая и снюса под видом лука привезли в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50236
Крупную партию насвая и снюса под видом лука привезли в Костанай
Отправлено: 09.10.24 - 12:06
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Поставку крупной партии пресекли полицейские при координации прокуратуры области. Правоохранители задержали 37-летнего водителя фуры, который доставил груз из Шымкента на один из торговых рынков.
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1013
Re: Крупную партию насвая и снюса под видом лука привезли в...
Отправлено: 09.10.24 - 12:06
#1
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Эту фигню еще не переросли? Я думал что это уже пережитки прошлого...
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