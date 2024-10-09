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≡ Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50236
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 09:47
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Стоимость атомной электростанции (АЭС) в Казахстане в ходе строительства с учетом инфляции может вырасти до 50%, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр. При этом, он подчеркнул, что стоимость АЭС составляет коммерческую тайну.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 09:47
#1
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Строится АЭС 5-7 лет, 10 это уже перебор, а ввод новых энергоблоков- по мере готовности- хоть 20-30 лет, это прирастание мощностей, как новые котлы на ТЭЦ- ТЭЦ работает, а новые котлы монтируют.. В конце концов есть блочно-модульные АЭС- те возводятся еще быстрее- все зависит от финансирования и желания заказчика быстрее получить то что он хочет..
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:02
#2
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А по стоимости в 1998 году когда Россия предлагала вместо демонтажа шахт в Державинске перевести их на выработку тепловой электроэнергии это стоило 128-136 миллионов долларов. Это тогда можно было все сделать и получать дешевую энергию. Команда Елбасы все оборудование и сами ракеты передали на демонтаж американцам, продав заодно фактически их устройство, ха спасибо. Ну кто-то в свой карман за разглашение военной тайны все равно получил(((( А местные чиновники (г-н Мейстер) вынуждены были на предложение перевести на выработку электроэнергии отвечать, что у нас не загружена до конца Экибастузская ГРЭС.... Как быстро мощность Экибастуза нивелировалась, да и оборудование однозначно устарело, что вопрос об АЭС стал безотлагательным. И все равно- на референдуме баки распилили. Если так будет и при строительстве- то грех обижаться что цена будет расти и сроки тоже. Наши чиновники к этому готовы и проговаривают это вслух. Молодцы
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3563
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 10:08
#3
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Цитата:
Михаил:
Строится АЭС 5-7 лет, 10 это уже перебор,

у нас наземное метро в Астане, которое в других странах возводят за 3-4 года, строят уже больше десятиления. Чего уж говорить об АЭС? Точно будут стоить не меньше 15 лет. А учитывая, что коррупцию в нашей стране никто не отменял, строительсво АЭС подоражает в разы, а не на какие-то 50%.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1732
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:22
#4
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"Поэтому мировая практика разного уровня удорожания быть готовыми к 50% росту"
...
Какой-то невнятный набор слов...
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1732
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:24
#5
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"...и многие страны на эту цифру не откроют..."
...
Что не откроют?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
679
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 10:24
#6
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ну позвоните узбекам в конце концов? они знают как быстро строить.
пока тут мягкие органы господина скляра мнут, референдируют - они и лрт построили и аэс недалеко от границы запустили. Позорники
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1013
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 10:28
#7
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А потом в случае чего - вы сами сделали выбор на референдуме, не жалуйтесь))
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
83
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 10:34
#8
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Цитата:
Михаил:
вместо демонтажа шахт в Державинске перевести их на выработку тепловой электроэнергии


Что это за технология ?
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:33
#9
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Блочно модульные АЭС ставятся на подводные лодки, ледоколы , недавно были поставлены на 2 баржи для снабжения электричеством Чукотки и останавливаемой и охлаждаемой Кольской АЭС. В перевозимом варианте со всеми защитами, кроме капонира, представляют собой максимум 5 жд вагонов, при монтаже соответственно в размерах уменьшаются. Есть возможность при установке на головную часть демонтированной ядерной ракеты (без разгонного модуля) обеспечивать теплом и электричеством город с количеством жителей 100-130 тысяч человек- все зависит от головного устройства ( или как его называют - топки) Для каждого случая разрабатывается отдельно
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:34
#10
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перезарядка топливного модуля осуществляется по мере выработки один раз в 7-11 лет
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:50
#11
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Точно также как есть из этой технологии энергоустановка объемом 2 кубических метра, которая при установке с многоэтажный дом до 9 этажей и подводке газа может снабжать весь подъезд до 50 000 квт/час электроэнергии и теплом и горячей водой. Только кто даст с такими установками влезть в монопольный рынок энергетиков и тепловиков??? Стоит от 18 до 32 000 баксов, причем работает в автоматическом режиме
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:51
#12
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Извиняюсь- 50 КВТ
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
180
Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...
Отправлено: 09.10.24 - 11:53
#13
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Все что создается для военных целей вполне реально может служить на гражданке- все компактное, надежное
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
83
Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50% в ходе строительства – Скляр
Отправлено: 09.10.24 - 12:11
#14
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Цитата:
Михаил:
Михаил


Спасибо !
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