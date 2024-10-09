Re: Нужно быть готовыми к возможному росту стоимости АЭС на 50%...

Отправлено: - 10:02

А по стоимости в 1998 году когда Россия предлагала вместо демонтажа шахт в Державинске перевести их на выработку тепловой электроэнергии это стоило 128-136 миллионов долларов. Это тогда можно было все сделать и получать дешевую энергию. Команда Елбасы все оборудование и сами ракеты передали на демонтаж американцам, продав заодно фактически их устройство, ха спасибо. Ну кто-то в свой карман за разглашение военной тайны все равно получил(((( А местные чиновники (г-н Мейстер) вынуждены были на предложение перевести на выработку электроэнергии отвечать, что у нас не загружена до конца Экибастузская ГРЭС.... Как быстро мощность Экибастуза нивелировалась, да и оборудование однозначно устарело, что вопрос об АЭС стал безотлагательным. И все равно- на референдуме баки распилили. Если так будет и при строительстве- то грех обижаться что цена будет расти и сроки тоже. Наши чиновники к этому готовы и проговаривают это вслух. Молодцы