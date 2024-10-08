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≡ «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50236
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 15:29
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6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2053
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 20:47
#30
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Цитата:
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?

Источник:


Почему не было рекламы? Многие бы пошли послушать талантливых ребят! А тупинистов везде хватает, особенно диванных ..в самой России уже все закрыли рот , потому что устали от войны. Уже некому по сути воевать..Молодцы украинцы! Не обученные не имеющие понятия о войне в начале воины футбольные фанаты дали такой отпор вооружённым до зубов оккупантам что они бежали без оглядки забыв что планировали завоевать Кииев за три дня!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
972
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 22:48
#31
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15441
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 23:57
#32
Комментарий удален модератором.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
347
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 09.10.24 - 06:56
#33
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5904
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 09.10.24 - 07:09
#34
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Цитата:
ОГПУ:

На вкус и цвет, как говорится! А для меня Бутырка и большинство так называемого " шансона" это самое слово.Хотя где настоящий шансон, французская песня и "блатной" репертуар рядом сидели? Но большинству нравится, отдельные песни исполненные талантливо и мне тоже, но изображать из себя музыкального эксперта и обзывать разными словами, то что мне не по душе я не стал бы!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15441
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 09.10.24 - 07:11
#35
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Все намного проще. Это очевидно. Ребята живут на западе, а песенки поют на русском. Это сразу привлечёт внимание. Поэтому и льют на Россию помои. А то выдворят, квартиры позабирают. А карьера практически их завершена. В карманах пусто.
Скоро Незлобин прилетит из Америки.
Мереке обезательно пойдёт на концерт смеяться над его шутками) особенно про щедрую Россию матушку. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15441
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 09.10.24 - 07:38
#36
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Надо нормальные песенки слушать, ритм, бит, а не ваши детско - сладкие вокруг шум, не кипишуй.

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4051
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 09.10.24 - 09:00
#37
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2053
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 09.10.24 - 09:08
#38
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Цитата:
таноми52:
Недостойно женщины, хотя сомневаюсь, что под этим ником женщина.


Правильно высказалась дама! Нравится не нравится – терпи моя красавица! И вообще пишите письма Путину!
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
224
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 09.10.24 - 11:49
#39
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И вообще пишите письма Путину!

. И побыстрей, а то он там измаялся, ожидамши писем от проезжих менестрелей!Прямо смешно читать .
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