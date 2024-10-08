Отправлено: - 20:47





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53808 «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?Источник:

Цитата:Почему не было рекламы? Многие бы пошли послушать талантливых ребят! А тупинистов везде хватает, особенно диванных ..в самой России уже все закрыли рот , потому что устали от войны. Уже некому по сути воевать..Молодцы украинцы! Не обученные не имеющие понятия о войне в начале воины футбольные фанаты дали такой отпор вооружённым до зубов оккупантам что они бежали без оглядки забыв что планировали завоевать Кииев за три дня!