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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 10:32
#12856
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Цитата:
Карачун:
Ой, а можно мне по этому признаку автоматически еще и гражданство польши получить?

Можно
Но из Казахстанского придется выйти)
Цитата:
maxsaf:
Прям по реактору новому?

Нет
По возможности России собрать оплату за его строительство))
Цитата:
maxsaf:
Да поняли уже - "и вашим, и нашим"

Ну мы же не ваша Канада
Котрая только Украине помогает
Мы дружим с каждой стороной конфликта
Или ты бы хотел чтобы Казахстан как вы только за Украину был?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 10:35
#12857
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-Доктор как называется болезнь когда человек живёт в стране котрая помогает Украине и он со своих налогов получается помогает Украине но при этом он выступает и болеет за Россию?
-Максаф
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10075
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 11:01
#12858
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Цитата:
abaika95:
-Доктор как называется болезнь когда человек живёт в стране котрая помогает Украине и он со своих налогов получается помогает Украине но при этом он выступает и болеет за Россию?

Это не болезнь-это его позиция.
У меня друзья в Германии вместе с другими немцами выходят на митинги,против военной помощи Украине с их налогов и их там не один или 2 ,таких тысячи по твоему они все больны?
Я бы то же не хотел платить налоги ,на которые потом купят танк и разбомбят его нафик в этой мясорубке.
По твоему я то же болен?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 11:11
#12859
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Цитата:
Добринцофф:
Это не болезнь-это его позиция. У меня друзья в Германии вместе с другими немцами выходят на митинги,против военной помощи Украине с их налогов и их там не один или 2 ,таких тысячи по твоему они все больны?

Нет
У них это политическая позиция
Они и выходят на митинги чтобы с их налогов не помогали Украине
А Макс не выходит на митинги не возмущается у себя в стране а возмущается у нас на форуме почему мы тут против российской агрессии когда он в то же время со своих налогов финансирует Украину
Это болезнь

Цитата:
Добринцофф:
Я бы то же не хотел платить налоги ,на которые потом купят танк и разбомбят его нафик в этой мясорубке. По твоему я то же болен?

Если бы не хотел вышел бы на митинг наверно?
Если бы не хотел но платил бы налог на этот танк а потом тихо возмущался на форумах анонимно то да ты бы был больной

Кстати Казахстан в рамках гуманитарной помощи Украине трансформаторы поставил в прошлом году
А их сожгли ракетами
Будешь возмущаться что твои налоги ушли в никуда?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.10.24 - 11:24
#12860
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два вопроса :
1. чем киевские сепаратисты отличаются от донецких?
2. почему Украина до сих пор не объявила войну РФ?
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