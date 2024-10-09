Цитата:
Добринцофф:
Это не болезнь-это его позиция. У меня друзья в Германии вместе с другими немцами выходят на митинги,против военной помощи Украине с их налогов и их там не один или 2 ,таких тысячи по твоему они все больны?
Нет
У них это политическая позиция
Они и выходят на митинги чтобы с их налогов не помогали Украине
А Макс не выходит на митинги не возмущается у себя в стране а возмущается у нас на форуме почему мы тут против российской агрессии когда он в то же время со своих налогов финансирует Украину
Это болезнь
Цитата:
Добринцофф:
Я бы то же не хотел платить налоги ,на которые потом купят танк и разбомбят его нафик в этой мясорубке. По твоему я то же болен?
Если бы не хотел вышел бы на митинг наверно?
Если бы не хотел но платил бы налог на этот танк а потом тихо возмущался на форумах анонимно то да ты бы был больной
Кстати Казахстан в рамках гуманитарной помощи Украине трансформаторы поставил в прошлом году
А их сожгли ракетами
Будешь возмущаться что твои налоги ушли в никуда?