Отправлено: - 11:11

Добринцофф:

Это не болезнь-это его позиция. У меня друзья в Германии вместе с другими немцами выходят на митинги,против военной помощи Украине с их налогов и их там не один или 2 ,таких тысячи по твоему они все больны?

Добринцофф:

Я бы то же не хотел платить налоги ,на которые потом купят танк и разбомбят его нафик в этой мясорубке. По твоему я то же болен?

Цитата:НетУ них это политическая позицияОни и выходят на митинги чтобы с их налогов не помогали УкраинеА Макс не выходит на митинги не возмущается у себя в стране а возмущается у нас на форуме почему мы тут против российской агрессии когда он в то же время со своих налогов финансирует УкраинуЭто болезньЦитата:Если бы не хотел вышел бы на митинг наверно?Если бы не хотел но платил бы налог на этот танк а потом тихо возмущался на форумах анонимно то да ты бы был больнойКстати Казахстан в рамках гуманитарной помощи Украине трансформаторы поставил в прошлом годуА их сожгли ракетамиБудешь возмущаться что твои налоги ушли в никуда?