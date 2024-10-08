Отправлено: - 22:48

На сегодняшний день автотранспорт имеет 100% износ, - сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. - Только в этом году на ремонт данного автотранспорта было затрачено более 5 млн тенге

Цитата:Почему вообще отдел отвечающий за СМИ и митинги разъясняет за машину для акима?