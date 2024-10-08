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≡ "Заинтересованы в сохранении чести мундира" - В деле о наезде на полицейских суд Костаная продолжает выяснять причину технических сбоев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50234
"Заинтересованы в сохранении чести мундира" - В деле о наезде на полицейских суд Костаная продолжает выяснять причину технических сбоев
Отправлено: 08.10.24 - 21:40
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Согласно материалам дела, 24 апреля подсудимый Каймусин совершил на автомобиле наезд на полицейских Исмаилова и Жакеева. Видео с нательной камеры Исмаилова следователь к делу не приобщил. Суд истребовал его у отдела полиции. Что ответил госорган?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
373
Re: "Заинтересованы в сохранении чести мундира" - В...
Отправлено: 08.10.24 - 21:40
#1
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Защитник старается подать суду выкладки, которые значения для вынесения приговора не имеют, но суд примет свое решение по предъявленному обвинению и накажет подсудимого по закону за покушение на жизнь, здоровье сотрудника полиции, при исполнении им служебных обязанностей!
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