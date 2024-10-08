НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50234
"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
Отправлено: 08.10.24 - 21:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом стало известно сегодня, 8 октября, на заседании постоянной комиссии городского маслихата. Озвучивать конкретные траты, которые предлагают добавить в бюджет, почему-то не стали, раздав депутатам распечатки с подробными данными. Некоторые пункты вызвали вопросы.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
373
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 08.10.24 - 21:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авто для акима города нужно покупать типа корейского производства: Киа, Спортейдж, Соренто! Сейчас не до шику, поскольку инфляция в стране, плюс дефицит бюджета в результате неразумной раздачи бюджетных денег на хотелки иждивенцев! А собираемость налогов по городу невысокая! Пора маслихату "зубы" показывать, и требовать справедливости при утверждении бюджета, не подписывать бюджет города всем депутатам маслихата! Маслихат должен отстаивать интересы населения, поскольку является представительной властью в отличие от исполнительной и защищает только интересы народа, который его избрал! Об этом говорил Президент недавно, подчеркивая, что в стране будет царить только Закон и порядок!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5902
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 08.10.24 - 22:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Маслихат

Маслихат в структуре власти , как пятое колесо в телеге! Мини парламент в городском масштабе блин, курам на смех!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5902
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 08.10.24 - 22:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Закон и порядок!

Так всегда говорят диктаторы, пытающиеся укрепить свою неограниченную власть! Скоро законодательно будут меня кормить кашей, вместо мяса. потому , что красное мясо вредно, а каша полезна, а если буду отказываться, штраф в размере 10 МРП! А МРП в городском масштабе будет утверждать маслихат :-P
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16776
Re: "Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге...
Отправлено: 08.10.24 - 22:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На сегодняшний день автотранспорт имеет 100% износ, - сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. - Только в этом году на ремонт данного автотранспорта было затрачено более 5 млн тенге


Почему вообще отдел отвечающий за СМИ и митинги разъясняет за машину для акима?
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1471
"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная
Отправлено: 08.10.24 - 22:48
#5
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 130, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 130
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS