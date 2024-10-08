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«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
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