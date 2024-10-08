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≡ «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50234
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 15:29
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6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2051
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 20:47
#30
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Цитата:
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?

Источник:


Почему не было рекламы? Многие бы пошли послушать талантливых ребят! А тупинистов везде хватает, особенно диванных ..в самой России уже все закрыли рот , потому что устали от войны. Уже некому по сути воевать..Молодцы украинцы! Не обученные не имеющие понятия о войне в начале воины футбольные фанаты дали такой отпор вооружённым до зубов оккупантам что они бежали без оглядки забыв что планировали завоевать Кииев за три дня!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
972
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 22:48
#31
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