«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 15:29
6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны. Читать новость
откуда оно падет то?) если они не будут постоянно клеймить путина и нести антироиссийскую риторику они никому не нужны на западе а творчески им мало рынка вне россии Цитата:
111: приходится зад лизать президенту, говоря что это их Родина.
ну вот вилка одним приходится президенту зад лизать чтобы на плаву остаться другим приходится обсирать этот зад чтобы опять же привлечь к себе внимание а те кто тихо сидит ни туда ни сюда никому в целом и не нужны
abaika95: откуда оно падет то?) если они не будут постоянно клеймить путина и нести антироиссийскую риторику
Да русских то за границей много и платят ойро. В Турции был, там Киркоровы, Наташи, Валерии и тд, прям каждую неделю приезжали, да еще и не так дорого интересно, Галкин вон, Задорнов, неужели они умрут в нищете, ну семья Задорнова
Да уж,сколько РФ потеряла талантливых людей за свою историю... Где генетика,где выгнанная коммунистами интелегенция,а путиным мозги РОссии? Где? В основном за бугром. А Ванька теперь 3 ляма будет получать за свою глупую голову. Жалко Русь и русских.
Алиса: И немало из них столкнулись с этой "нужностью", интерес прошел к ним, и готовы назад бежать, но и назад дорожка прикрыта.
да и назад бежать смысла нет та же опа только в виде лица президента
собраться с духом и писать писать писать новые песни которые залетят в массы зачем мне их политическая позиция на концерте например, если я шел слушать их творчество? нового и стоящего ничего толком нет ну а про поддержку Украины я так знаю на этом далеко не уедешь.
в этом случае я лучше пойду новую книгу акунина в три дорога куплю об истории россии понимая что там будет тот же уровень написанного что и до войны
Юля, из пальца не высасывайте "проблему". Кто прочел, адекватно все понял - о чем речь. Если вы хотите мою позицию выяснить политическую - никого и, в том числе вас лично, она никак не касается. Как-то умудрилась застать советский период и мне есть что с чем сравнить, и могу смотреть на вещи не однобоко, видеть разные стороны и т.д.. Навешивать людям понятия/диагнозы типа "путинисты" - "непутинисты", простите, подобные вещи считаю - ниже плинтуса. Как и "агитировать" громко за какую-то политическую позицию, указывая что "хорошо", что "плохо", а тем более на данный момент. У меня нет клиник в этом вопросе. По месту расположения Кустанай находится на краю России - не в середине. Географически - сверху если посмотреть - окраина. Это не так?
Всё зависит от степени таланта! Согласен, что про антивоенную позицию лучше проговаривать, чем пропевать иначе получится конкурс патриотической(антипатриотической) песни, как в моей молодости. Эти песни жили только на таких конкурсах, в быту их не пели никогда. И всё же, никто из артистов с голоду не помрёт, куда то же делись почти миллион россиян , которые выехали при частичной мобилизации, пусть половина вернулась, половина осталась то там. Да ,аппетиты поумерят, но извините жили же и достаточно безбедно в США при СССР Любовь Успенская, Вилли Токарев и Михаил Шуфутинский. Конечно если послушать пропагандистов то уже почти с сумой пошли по белому свету и Макаревич и Галкин с Пугачёвой, волоча за собой Чулпан Хаматову. В общем группу эту я слышал только по названию, но рад , что приехали! Пусть ездят разные, правда против Шамана я бы первый выступил,это настоящий гитлерюгенд.
Огорчает только позиция властей нашей страны. То Галкина не пустят, то Долину. И при этом всегда говорят ,это не мы! Вот и тут ДК не дали, наверное опять пол ремонтируют Уж тогда бы список вывесили кому нельзя в Казахстан ехать и с той и с другой стороны. Я хоть и против войны ,но ту же самую Долину послушал бы с удовольствием, её взгляды ,это её взгляды, но на песнях Слава Богу кажется это не отразилась. Поправьте меня если я не прав. А так, клеймить Лепса и говорить, что никогда не пойду на его концерт, а по пьяной лавочке первым затянуть "рюмку водки" это не по мне. Почему то Шевчука не приглашают, хотя он и живёт в России и открыто высказывается против войны, мне кажется в этом случае аргументов против ни с той ,ни с другой стороны не было бы.
Дантист: поэтому счастлив, что не слышал и не желаю слышать.
А морну или коладейро слышали или тоже не желаете слушать? Как можно быть счастливым оттого , что ничего не слышал и не знаешь? Я вот стараюсь слушать новое, а не только то, что слушал в молодости, порой очень интересные вещи услышишь! В том же самом рэпе, да и он сейчас так трансформировался, что это и не рэп , а что то новое.
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