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≡ Референдум по АЭС: озвучены итоговые результаты голосования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50232
Референдум по АЭС: озвучены итоговые результаты голосования
Отправлено: 08.10.24 - 14:23
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В Центральной комиссии референдума озвучили итоговые результаты референдума по АЭС. Финальная явка казахстанцев на референдум составила 7 820 204 человека, или 63,66 процента.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1011
Re: Референдум по АЭС: озвучены итоговые результаты голосования
Отправлено: 08.10.24 - 14:23
#1
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Ветряки вон как удешевили нам электричество, что аж энергетики воют за дефицит оного.
Теперь будет то же самое, помноженное в десятки или сотни раз.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1319
Референдум по АЭС: озвучены итоговые результаты голосования
Отправлено: 08.10.24 - 19:25
#2
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Тут копья ломали, а южанам не нужны мощности. Им и так в юртах нормально. Отменить нельзя строить!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24650
Re: Референдум по АЭС: озвучены итоговые результаты голосования
Отправлено: 08.10.24 - 19:34
#3
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Табличка неудачная, надо было проценты указать по областям, сразу было бы ясно, какая область против.
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