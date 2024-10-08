Отправлено: - 17:57

Огорчает только позиция властей нашей страны. То Галкина не пустят, то Долину. И при этом всегда говорят ,это не мы! Вот и тут ДК не дали, наверное опять пол ремонтируютУж тогда бы список вывесили кому нельзя в Казахстан ехать и с той и с другой стороны. Я хоть и против войны ,но ту же самую Долину послушал бы с удовольствием, её взгляды ,это её взгляды, но на песнях Слава Богу кажется это не отразилась. Поправьте меня если я не прав. А так, клеймить Лепса и говорить, что никогда не пойду на его концерт, а по пьяной лавочке первым затянуть "рюмку водки" это не по мне. Почему то Шевчука не приглашают, хотя он и живёт в России и открыто высказывается против войны, мне кажется в этом случае аргументов против ни с той ,ни с другой стороны не было бы.