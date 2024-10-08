Отправлено: - 16:08

abaika95:

безразлично если они не собираются возвращаться в россию в ближайшие 10-15 лет пока там у власти будет либо путин либо его прямые преемники то стоило бы начинать вписываться в реалии западного мира и начинать

Цитата:наверное, это одна из достаточно сложных их проблем.В россию мы не хотим, потому что... Мы будем вот так кататься по окраинам России, где о нас слышали и есть фанаты, а вот "вписываться" в новые реалии....судя по всему не собираются, т.к. таких как они там хватает своих, да и их репертуар ТАМ неактуален))) Вопрос как долго они будут так "кататься"?