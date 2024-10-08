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≡ «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50231
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 15:29
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6 сентября группа выпустила альбом «Новинки зарубежного рэпа», который и презентовала во время тура по Казахстану. Рэперы рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися в России друзьями и родственниками, отношении к действующим властям страны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3560
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 15:29
#1
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«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» -
Сейчас у форумных путинистов будет разрыв пуканов! Зальют форум фекалиями!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16769
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 15:35
#2
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по сути вся российская эмиграция кроме русских и русскоязычных никому нафиг не нужна
никто касту в португалии или турции не слушает
поэтому им и приходится по костанаям кататься собирать залы в 200 человек
плохо это? да, нет, безразлично
если они не собираются возвращаться в россию в ближайшие 10-15 лет пока там у власти будет либо путин либо его прямые преемники то стоило бы начинать вписываться в реалии западного мира и начинать писать песни на английском
иначе им не выжить.
из всей волны русской и советской эмиграции выжили только те кто сразу понял возвращаться смысла нет
и начали работать для местных
и по сути известными там стали только набоков и бродский
всё
остальные всю жизнь лелеяли надежду вернуться в итоге сгинули в нищите
так и эти
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1524
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 15:42
#3
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а кто это?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4942
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 16:08
#4
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Цитата:
abaika95:
безразлично если они не собираются возвращаться в россию в ближайшие 10-15 лет пока там у власти будет либо путин либо его прямые преемники то стоило бы начинать вписываться в реалии западного мира и начинать

наверное, это одна из достаточно сложных их проблем.В россию мы не хотим, потому что... Мы будем вот так кататься по окраинам России, где о нас слышали и есть фанаты, а вот "вписываться" в новые реалии....судя по всему не собираются, т.к. таких как они там хватает своих, да и их репертуар ТАМ неактуален))) Вопрос как долго они будут так "кататься"?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41914
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 16:11
#5
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Крутая группа!
Молотки, у них есть СВОЕ мнение!
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
416
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 16:16
#6
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Цитата:
Алиса:
как долго они будут так "кататься"

не долго... 1-2 года и все.... (рынок слишком узкий)
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
223
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 16:23
#7
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И только твёрже выходила из огня Суровая, доверчивая Русь.- Ну, как ты обходилась без меня?А я вот без тебя не обойдусь! В. Харитонов.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1503
Re: «Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт...
Отправлено: 08.10.24 - 16:27
#8
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Цитата:
юля елиссева:
у форумных путинистов

Вот они :lol:
Цитата:
лимон:
а кто это?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
81
«Не вернемся в Россию, пока там путинизм» - Концерт рэп-группы «Каста» прошел в Костанае. О чем пели и о чем говорили?
Отправлено: 08.10.24 - 16:30
#9
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Цитата:
abaika95:
и по сути известными там стали только набоков и бродский



Если по сути , то можно и погуглить
Краморов, Сичкин, Видов, Микеладзе, Неизвестный,Нуреев , Барышников и тд

[Исправлено: simkst, 08.10.2024 - 17:31]
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